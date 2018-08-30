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Знаки на машинах инвалидов теперь содержат имя владельца

Наклейкой «Инвалид», дающей право на парковку, сможет воспользоваться только тот человек, которому он выдан. И прикрепить ее можно только на авто, на котором он ездит.

30.08.2018 Фото: downloadebook106.weebly.com Нет комментариев

Знаки на машинах инвалидов теперь содержат имя владельца
Минтруд утвердил порядок выдачи знака «Инвалид» на автомобиль. Приказ об этом публикует «Российская газета». Норма вступит в силу 4 сентября.

Наличие такого знака у человека будет подтверждать его право на бесплатную парковку. Кроме того, знак можно будет прикрепить к машине, в которой возят людей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов.

Теперь оформлять такие знаки будут в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту регистрации или фактического проживания. После подачи заявления человеку придется ждать не больше месяца, уточняют в минтруде. А выдадут знак за один день с момента его оформления.

Отмечается, что знаком «Инвалид», дающим право на парковку, сможет воспользоваться только тот человек, которому он выдан. И прикрепить его можно только на машину, на которой он ездит.

На опознавательном знаке «Инвалид» указаны такие данные, как идентификационный реквизит знака, включающий в себя его порядковый номер, код субъекта Федерации, где он был выдан, год его оформления, номер бюро МСЭ, оформившего знак. Кроме того, знак должен содержать фамилию, имя, отчество инвалида или «особенного» ребенка, его дату рождения, серию и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности; группу инвалидности, дату выдачи знака.

Дата окончания срока действия знака должна совпадать с датой окончания срока инвалидности, если, конечно, она не бессрочная. Если инвалидность человеку присвоена бессрочно, то и знак действует без ограничений.

Как пояснил «РГ» глава Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев, в декабре был принят закон, по которому знак «Инвалид» должен быть персонифицирован. Приказ минтруда отвечает на ряд связанных с этим законом технических вопросов.

По мнению депутата, в перспективе было бы правильно предусмотреть в законодательстве или нормативной базе двухцветность таких знаков. Один цвет — для знаков на авто, которым человек с ограниченными возможностями управляет самостоятельно. Другой — для машин, на которых таких людей перевозят. От этого должны зависеть правила парковки.

По данным Росстата, на начало 2018 года в России зарегистрировано 12,1 миллиона человек всех групп инвалидности. Это более 8% всего населения страны. Больше всего инвалидов второй группы — 5,6 миллиона человек, инвалидов третьей группы — 4,4 миллиона, первой группы. Обладателями самой сложной, первой группы — 1,47 миллиона. Детей-инвалидов в России около 700 тысяч человек.


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