Предложения Путина по пенсиям стоят 500 млрд рублей

Затраты федерального бюджета на реализацию предложений президента РФ Владимира Путина по изменениям пенсионной системы составят около 500 млрд рублей в течение шести лет, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Министр отметил, что озвученные Путиным инициативы подготовлены правительством и находятся в Госдуме. Он подчеркнул, что предложения направлены на улучшение социального обеспечения людей пенсионного и предпенсионного возрастов.

По словам Силуанова, изменения не приведут к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд, в бюджете фонда также будут изысканы необходимые ресурсы для обеспечения озвученных президентом РФ инициатив. Министр сказал, что в 2019 году трансферт ПФР возрастет в сравнении с ранее планируемым. «Поэтому все ресурсы, которые ПФР получит от изменений в законодательстве, будут направлены на повышение пенсий», — отметил первый вице-премьер.

Он добавил, что затраты потребуют уточнения бюджетных планов и проектировок бюджета Пенсионного фонда на трехлетний и шестилетний периоды.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам об изменениях в пенсионной системе предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет. Глава государства также считает необходимым с 2019 года вдвое увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей и сохранить льготы по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

Кроме того, Путин отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Источник: ТАСС