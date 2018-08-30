Предложения Путина по пенсиям стоят 500 млрд рублей

Силуанов: правительство попросит 130 млрд рублей на борьбу с кризисом
Затраты федерального бюджета на реализацию предложений президента РФ Владимира Путина по изменениям пенсионной системы составят около 500 млрд рублей в течение шести лет, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Министр отметил, что озвученные Путиным инициативы подготовлены правительством и находятся в Госдуме. Он подчеркнул, что предложения направлены на улучшение социального обеспечения людей пенсионного и предпенсионного возрастов.
По словам Силуанова, изменения не приведут к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд, в бюджете фонда также будут изысканы необходимые ресурсы для обеспечения озвученных президентом РФ инициатив. Министр сказал, что в 2019 году трансферт ПФР возрастет в сравнении с ранее планируемым. «Поэтому все ресурсы, которые ПФР получит от изменений в законодательстве, будут направлены на повышение пенсий», — отметил первый вице-премьер.
Он добавил, что затраты потребуют уточнения бюджетных планов и проектировок бюджета Пенсионного фонда на трехлетний и шестилетний периоды.
Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам об изменениях в пенсионной системе предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет. Глава государства также считает необходимым с 2019 года вдвое увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей и сохранить льготы по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.
Кроме того, Путин отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
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