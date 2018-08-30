Нового замруководителя СК назначил Путин в Новосибирской области

Полковника юстиции Антона Бадулина назначили первым заместителем руководителя следственного комитета по Новосибирской области.

О кадровых перестановках по инициативе президента России Владимира Путина сообщили на официальном сайте правовой информации. Бывшего замглавы Андрея Щукина назначили руководителем СК в Томской области. На его место в Новосибирской области поставили полковника юстиции Антона Бадулина.

«Назначить полковника юстиции Бадулина Антона Николаевича первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области», – сообщили на сайте.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», руководителю управления СКР по Новосибирской области Андрею Лелеко в 2016 году продлили контракт на на следующие 5 лет.