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Лишили аккредитации на высшее образование финансовую академию Новосибирска

Студенты могут учиться в вузе, но не получат диплом государственного образца. Обучающихся обязаны перевести в другие учебные заведения с той же оплатой.

30.08.2018 Фото: ovuze.ru Нет комментариев

Лишили аккредитации на высшее образование финансовую академию Новосибирска

Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД) лишилась аккредитации — теперь частный новосибирский вуз не сможет выдавать дипломы государственного образца о высшем образовании.

Представители вуза сообщили, что узнали о приказе, по которому их лишили аккредитации, 24 августа.

«Лицензию у нас не забирали, не лишали — у нас только нет аккредитации. И аккредитации нет только по программам высшего образования, среднее профессиональное у нас аккредитовано, и мы учим точно так же всё среднее профессиональное. Если дети-студенты захотят обучаться в неаккредитованном вузе, то они имеют на это право, а мы имеем право их обучать. Мы не имеем права выдавать диплом государственного образца», — рассказала корреспонденту НГС проректор по учебно-методической работе САФБД Надежда Кулагина.

Студенты могут либо перевестись сейчас, либо остаться учиться в академии и получить либо диплом академии, либо перевестись перед защитой диплома в вуз с аккредитацией.

По словам Надежды Кулагиной, в вузе учится около 1,5 тысячи студентов, которые планируют получить высшее образование. Сейчас в академии ищут вузы, куда можно перевести студентов.

«Мы действуем по процедуре закона, на основании которого сначала определяются образовательные организации, куда можно перевести наших детей, то есть те организации, которые имеют аккредитацию, и те направления по нашим образовательным программам. Это делается в течение 5 рабочих дней.

Сейчас ректорат как раз этим и занимается. Потом мы им отправляем официальные письма, получаем от них положительный или отрицательный ответ, куда мы можем их перевести. И этот уже список окончательной организации будет предоставлен всем студентам, с ними будет согласовано, с них будет получено письменное согласие на перевод в ту или иную организацию, и пойдёт обычным образом процедура перевода», — уточнила Кулагина.

Она отметила, что процедура действия вуза, лишённого аккредитации, прописана в приказе Министерства образования РФ № 957.

«По этому приказу № 957 права обучающихся студентов полностью защищены — мы обязаны их перевести на ту же форму с сохранением курса, направления, формы обучения, уровня обучения и стоимости обучения», — добавила Надежда Кулагина.

По закону студентов нужно перевести в течение 3 месяцев — к 1 сентября в академии начнутся занятия для тех, кто к этому времени не успеет перейти в другое учебное заведение.

Надежда Кулагина подчеркнула, что академия намерена снова подавать заявление на получение аккредитации.

В марте проблемы с аккредитацией возникли у НГТУ — вуз лишился аккредитации по 9 направлениям.

Источник: НГС


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