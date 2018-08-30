Право на аттестат с отличием придется доказывать баллами ЕГЭ

Министерство просвещения предлагает изменить правила выдачи школьного аттестата с отличием и золотой медали. Если раньше для этого было достаточно учиться на пятерки, то сейчас будут иметь значение и результаты ЕГЭ. Медаль дадут тому, кто сдал русский язык и профильную математику не менее чем на 70 баллов. Или получил «отлично» по базовой математике. Проект документа сейчас находится на общественном обсуждении.

Зачем это нужно? Нововведение поможет исключить случаи, когда ученики в некоторых регионах, особенно в малых городах и селах, массово получали золотые медали, а потом сдавали ЕГЭ на «тройки».

— За последнее десятилетие произошла девальвация понятия «золотая медаль», и наша задача возвратить это замечательное явление в нашу жизнь. Это не новшество, а своевременное упорядочивание того, что имеет очень большую историю в нашей стране, — подчеркивает министр просвещения Ольга Васильева. — Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражение заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения — это большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям.

Год назад Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала скандальную статистику. Доля медалистов среди выпускников школ Карачаево-Черкесии — примерно 20 процентов (то есть каждый пятый), в Адыгее — 17,7, Кабардино-Балкарии — 17,3, Мордовии и Ставропольском крае — по 16, Краснодарском крае — 15,6, в Ростовской области — 14,7 процента. При этом в Москве медали получили менее 9 процентов выпускников, в Петербурге — немногим более 7, а в среднем по России — примерно 10 процентов. После этого в субъектах началась масштабная проверка объективности выдачи школьных медалей.

ЕГЭ сегодня — это единственный объективный способ понять, как ребенок освоил школьную программу

Регионы, кстати, имеют право присуждать и свои собственные награды за успехи в учебе, которые не будут зависеть от федеральных правил. В Москве, например, такую медаль дадут в трех случаях: если ты победитель или призер Всероссийской олимпиады, набрал 100 баллов по одному ЕГЭ, у тебя все «пятерки» в аттестате и обязательно 220 баллов на трех ЕГЭ. А в Ленинградской области на местное «золото» могут претендовать школьники, прошедшие единый госэкзамен и имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем предметам.

Напомним, федеральные медали «За особые успехи в учебе» выдаются выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам. До 2009 года медалисты получали преимущества при поступлении в вуз. Но после того, как ЕГЭ стал обязательным, награды остались скорее способом поощрить выпускника и мотивировать его к учебе.

Однако некоторые государственные вузы (их, по оценкам, больше ста) учитывают медали абитуриентов при поступлении, начисляя за них дополнительные баллы. Или же могут устанавливать приоритет в том случае, если количество баллов ЕГЭ у медалиста оказалось одинаковым с немедалистом.

Мнение

Ефим Рачевский, народный учитель России, директор школы № 548 «Царицыно»:

«Федеральные золотые медали сегодня никак не привязаны к реальным успехам ребенка в школе. Если вы посмотрите географическую карту России, то увидите, что соотношение выпускников и медалистов очень сильно отличается, например, в северных и южных регионах. Основная причина — необъективность оценки учебных достижений. Особенно это заметно в небольших городах, где все друг друга знают и любят. Натянуть пятерку по математике сыну соседки? Почему бы и нет: учителю не жалко. Это вполне типичная ситуация, которая привела к тому, что медаль за последние 15 лет полностью обесценилась.

Раньше медалисты получали льготы при поступлении в вузы. Теперь, слава богу, этого нет. Сегодня у нас остался единственный объективный способ понять, как ребенок освоил школьную программу — это Единый государственный экзамен. С 2015 года он стал полностью прозрачным, честным, в нем исчезли лазейки для списывания. Поэтому предложение «привязать» золотую медаль и аттестат с отличием к результатам ЕГЭ я считаю абсолютно правильным.

Более того, я бы золотые медали вообще отменил. Судите сами. Чтобы получить высокие баллы ЕГЭ и поступить в хороший вуз, нужно действительно «вкалывать» в школе. Но это прежде всего инвестиции в себя, в свое будущее. Статистика показывает: чем лучше у человека образование, тем выше зарплата. Так за что же давать медаль? За то, что выпускник открыл для себя хорошие карьерные перспективы?»

Источник: РГ