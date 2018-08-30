Помогите найти маму, которая родила меня в ГУЛАГе

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЯ 53 года ищу свою маму, которая родила меня в гулаге 02.10.1964 г. В КОМИ АССР, Княжпогостского районе, Поселок Железнодорожный. Помогите мне, пожалуйста, умоляю вас! Мне самому это сделать не получается! Позвоните мне 89156210603, буду очень ждать с вами пообщаться, спасибо.