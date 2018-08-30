Снизилась рождаемость почти на 6% в Новосибирской области

Рождаемость в Новосибирской области снизилась на 5,8%, сообщили в среду в Новосибирскстате.

-По предварительным данным, во всех регионах Сибирского федерального округа зафиксирован спад рождаемости. По итогам I полугодия 2018 года в округе родилось 110,4 тыс. младенцев, что на 6,5 тыс. (на 5,6%) меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года, — отметили статистики.

С начала года в Новосибирской области родилось 16 127 младенцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рождаемость снизилась на 5,6%.

Среди регионов Сибири хуже всего ситуация с рождаемостью в Алтайском крае (падение показателя в регионе составляет 8,6%), лучше всего — в Республике Алтай (рождаемость в регионе снизилась на 0,5%).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске 749 малышей появилось на свет в этом году. За то же время прошлого года родилось на 85 младенцев больше. Бердская статистика, таким образом, не отличается от региональной и окружной.