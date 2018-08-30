Снизилась рождаемость почти на 6% в Новосибирской области

Ночью 2-летний малыш остался один в запертой квартире в Бердске
Знаки на машинах инвалидов теперь содержат имя владельца
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Впервые врио губернатора поздравит Бердск с днем рождения 1 сентября
Предложения Путина по пенсиям стоят 500 млрд рублей
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