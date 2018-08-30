Медведев хочет вывести Россию в топ-10 стран по качеству образования

За шесть лет РФ должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая селекторное заседание о готовности системы образования к новому учебному году.

«Главная цель — за шесть лет войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны», — сказал Медведев.

Премьер напомнил, что через несколько дней начнется новый учебный год, передает ТАСС. Он поздравил учеников и учителей с Днем знаний. При этом Медведев напомнил, что региональные власти должны активнее работать с профильными министерствами по реализации национального проекта «Образование».