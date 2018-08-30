Медведев хочет вывести Россию в топ-10 стран по качеству образования

Ночью 2-летний малыш остался один в запертой квартире в Бердске
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Дмитрий Анатольевич не надо!! идите ещё погуляйте
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И будут тогда их дети, учиться в России- матушке! А пока, поживут за бугром! Спасибо правительству, они уже вывели много чего за время их правление, здравоохранение, пенсионную реформу, сельское хозяйство, ЖКХ и т, д. пальцев не хватит всё перечислить.
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За шесть лет РФ должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев
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это начало окончательного конца остаткам образования
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