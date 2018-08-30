КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру срочно 89138984582
Продам 3-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам однокомнатную квартиру
Продам 2к.кв. в центре!
продам
продам
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ночью 2-летний малыш остался один в запертой квартире в Бердске

Знаки на машинах инвалидов теперь содержат имя владельца

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Впервые врио губернатора поздравит Бердск с днем рождения 1 сентября

Предложения Путина по пенсиям стоят 500 млрд рублей

Лишили аккредитации на высшее образование финансовую академию Новосибирска

Право на аттестат с отличием придется доказывать баллами ЕГЭ

Нового замруководителя СК назначил Путин в Новосибирской области

Опасный колодец на убитой дороге обяжут закрыть КБУ Бердска

Путина любят на Западе за мужественность и остроумие

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Медведев хочет вывести Россию в топ-10 стран по качеству образования

На это премьер отводит 6 лет. Он заявил, что необходимо «создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны».

30.08.2018 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.

Медведев хочет вывести Россию в топ 10 стран по качеству образования

Вице-премьер Дмитрий Медведев

За шесть лет РФ должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая селекторное заседание о готовности системы образования к новому учебному году.

«Главная цель — за шесть лет войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны», — сказал Медведев.

Премьер напомнил, что через несколько дней начнется новый учебный год, передает ТАСС. Он поздравил учеников и учителей с Днем знаний. При этом Медведев напомнил, что региональные власти должны активнее работать с профильными министерствами по реализации национального проекта «Образование».

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ночью 2-летний малыш остался один в запертой квартире в Бердске Знаки на машинах инвалидов теперь содержат имя владельца Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Дмитрий Анатольевич не надо!! идите ещё погуляйте

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. @

    И будут тогда их дети, учиться в России- матушке! :-D А пока, поживут за бугром! Спасибо правительству, они уже вывели много чего за время их правление, здравоохранение, пенсионную реформу, сельское хозяйство, ЖКХ и т, д. пальцев не хватит всё перечислить.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. zizou

    За шесть лет РФ должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев
    ===============================
    это начало окончательного конца остаткам образования

    Thumb up 6 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика