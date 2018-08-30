Впервые врио губернатора поздравит Бердск с днем рождения 1 сентября

Торжественная часть празднования Дня города Бердска начнется в субботу, 1 сентября, в 17.00. В этом блоке праздничной программы состоится вручение знака «Почетный гражданин Бердска» и благодарностей тем, чьи портреты на год поместят на городскую доску почета.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2018 году новым почетным гражданином выбрали бывшего настоятеля Преображенского собора Василия Бирюкова, который в марте 2017-го постригся в монахи. Его кандидатуру члены комиссии согласовали единогласно, а депутаты поддержали голосованием на сессии.

В мэрии Бердска ждут на торжества по случаю 302-й годовщины города VIP-гостей.

-Планируется все-таки приезд губернатора (Андрея Травникова — прим. ред.), насколько я знаю. Но все каждый день меняется, — рассказала начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко. — А также председателя областного заксобрания (жителя Бердска Андрея Шимкива — прим. ред.) и, по моим сведениям, собирался приехать в гости к нам Анатолий Евгеньевич Локоть (мэр Новосибирска — прим. ред.).

По словам Оксаны Михайловны, все высокие гости выступят с поздравлениями. Кроме того, в традиционной торжественной части дадут слово мэру Бердска Евгению Шестернину и спикеру горсовета Валерию Бадьину.

Этот блок согласно программе праздника займет 40 минут. После этого начнется театрализованный пролог-открытие «Город детства моего», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».