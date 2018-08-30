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Опасный колодец на убитой дороге обяжут закрыть КБУ Бердска

Смотровой колодец на оживленной дороге уже давно не имеет крышки. Бердчане установили на нем предупреждающий знак — лопнувшую шину. (ФОТО)

30.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Елена Лапина Один комментарий

Опасный колодец на убитой дороге обяжут закрыть КБУ Бердска

Дырявая шина стала дорожным знаком, предупреждающим об открытом канализационным колодцем

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» обратилась в редакцию с просьбой узнать кто в ответе за открытый смотровой колодец на дороге недалеко от одной из площадок БЭМЗа в районе ул. Черемушной.

— Сколько лет здесь езжу, всегда помню открытым этот колодец. Он установлен на распутье трех дорог. В принципе движение здесь оживленное, вот кто-то колесо лопнувшее поставил. Видимо, демонстрирует и предупреждает о дыре в дороге для тех, кто впервые оказались на ней, — рассказывает автомобилист Бердска Елена.

Своеобразный дорожный знак установили бердчане за неимением какого-либо другого обозначения открытого смотрового колодца. Некоторые автомобилисты предположили, что водитель залетел в эту дыру и оставил свое колесо для предотвращения повторения горького опыта. Бердчане сетуют и на то, что в осенне-весеннее время на этом участке дороги просто невозможно проехать.

— Вот дождь немного прошел и все в воде, не проехать. Боюсь представить, что меня ждет через пару недель, — ужасается Елена.

Вице-мэр Бердска по вопросам ЖКХ строительства Владимир Захаров поделился своим мнением с «Курьер. Среда. Бердск», что такие проблемы нужно решать в комплексе.

— Кто чурачил, тот и начал. Необходимо искать причину того, почему люка нет. Вероятно его украли. А почему? Это вопрос к правительству. Видимо люди бедно живут, что крадут люки канализационные. Или это вопрос воспитания. Нужно начинать с родителей и школы, объяснять с малых лет, что красть чужое нельзя. В МУП КБУ этот вопрос должны решить, — подытожил Владимир Николаевич.


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(1) Комментарий

  1. zizou

    — Кто чурачил, тот и начал. Необходимо искать причину того, почему люка нет. Вероятно его украли. А почему? Это вопрос к правительству…. Или это вопрос воспитания.
    ============================
    :-D государственное мЫшленье в действии *CRAZY*

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