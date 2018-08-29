Перекрасить и поднять «михайловскую» стелу в честь 300-летия Бердска требуют старейшины

На заседании Совета старейшин при главе Бердска в среду, 29 августа, предложили покрасить стелу на южном въезде в город (со стороны Искитима) в более подобающие цвета.

Член Совета фронтовик Николай Илюшечкин высказал свое возмущение:

— При въезде в город на Барнаульском шоссе есть стела в честь 300-летия города. Ее основание выкрашено в ядовитый черный цвет. Он режет глаз и отвратительно действует на человека. А в середине какое-то слово написано зеленой краской. Прочитать его нельзя. А это слово «Бердск». Наверное нужно буквы сделать блестящими. металлическими, чтобы их было видно при въезде в город. И неужели нельзя выкрасить основание какой-нибудь другой, например, золотистой краской. Это же и для глаза приятно. и душу радует. Надо это сделать. А то нехорошо. Зеленая краска через месяц облезет — на улице дожди и солнце, — заявил Николай Семенович.

Кроме того, он напомнил, что не раз обращался с предложением поднять основание стелы повыше, но «вопрос остается неразрешимым».

-Если бы основание стелы было бы минимум на полметра повыше, все въезжающие в город видели бы и цифры, и слово «Бердск». Особенно зимой, когда кучи снега вдоль дороги загораживают и только верхнюю часть видно. Это, конечно, стоит денег, но подумать об этом надо, — подчеркнул фронтовик.

Его единодушно поддержали коллеги по совету старейшин. Они отметили, что говорили об этом сразу, как только стелу поставили в 2015 году. Говорили и о неудачной композиции стелы, поскольку название городим находится в выемке и его видно только с определенного ракурса.

«Убогую» стелу к 300-летию Бердска старейшины просили переделать сразу после установки. Горожанам она не понравилась, ее сравнивали с мусорными баками. И даже использовали в качестве общественного туалета, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Памятный знак в честь юбилея города почти 4 года назад открыл бывший и.о. главы Бердска Андрей Михайлов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ее придумали и изготовили местные кузнецы. Поднять стелу повыше обещал еще Михайлов. Уже скоро как три года в Бердске новый мэр, а ничего не меняется.

Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин согласился со старейшинами. А вице-мэр по экономике Жанна Шурова записала предложение Илюшечкина для передачи главе Евгению Шестернину. Он вынужден был срочно покинуть заседание Совета и не услышал возмущения старейшин.

справка

Стелу в честь 300-летия Бердска установили в минувшее 9 ноября 2014 года. Она выполнена из металла. Согласно проектной документации знак представляет из себя щит с гербом Бердска, внизу которого вьется лента. Размер щита — порядка 2,5 метров в высоту и 2,3 метра в ширину. На стеле изображены герб города, название и дата основания. А также указано, что в 2016 году Бердску исполнится 300 лет. Сооружение обошлось городу в 650 000 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».