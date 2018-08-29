Перекрасить и поднять «михайловскую» стелу в честь 300-летия Бердска требуют старейшины

Николая Илюшечкина, недовольного стелой, поддержали коллеги по Совету старейшин
На заседании Совета старейшин при главе Бердска в среду, 29 августа, предложили покрасить стелу на южном въезде в город (со стороны Искитима) в более подобающие цвета.
Член Совета фронтовик Николай Илюшечкин высказал свое возмущение:
— При въезде в город на Барнаульском шоссе есть стела в честь 300-летия города. Ее основание выкрашено в ядовитый черный цвет. Он режет глаз и отвратительно действует на человека. А в середине какое-то слово написано зеленой краской. Прочитать его нельзя. А это слово «Бердск». Наверное нужно буквы сделать блестящими. металлическими, чтобы их было видно при въезде в город. И неужели нельзя выкрасить основание какой-нибудь другой, например, золотистой краской. Это же и для глаза приятно. и душу радует. Надо это сделать. А то нехорошо. Зеленая краска через месяц облезет — на улице дожди и солнце, — заявил Николай Семенович.
Кроме того, он напомнил, что не раз обращался с предложением поднять основание стелы повыше, но «вопрос остается неразрешимым».
-Если бы основание стелы было бы минимум на полметра повыше, все въезжающие в город видели бы и цифры, и слово «Бердск». Особенно зимой, когда кучи снега вдоль дороги загораживают и только верхнюю часть видно. Это, конечно, стоит денег, но подумать об этом надо, — подчеркнул фронтовик.
Его единодушно поддержали коллеги по совету старейшин. Они отметили, что говорили об этом сразу, как только стелу поставили в 2015 году. Говорили и о неудачной композиции стелы, поскольку название городим находится в выемке и его видно только с определенного ракурса.
Стела на южном въезде в Бердск
«Убогую» стелу к 300-летию Бердска старейшины просили переделать сразу после установки. Горожанам она не понравилась, ее сравнивали с мусорными баками. И даже использовали в качестве общественного туалета, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Памятный знак в честь юбилея города почти 4 года назад открыл бывший и.о. главы Бердска Андрей Михайлов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ее придумали и изготовили местные кузнецы. Поднять стелу повыше обещал еще Михайлов. Уже скоро как три года в Бердске новый мэр, а ничего не меняется.
Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин согласился со старейшинами. А вице-мэр по экономике Жанна Шурова записала предложение Илюшечкина для передачи главе Евгению Шестернину. Он вынужден был срочно покинуть заседание Совета и не услышал возмущения старейшин.
справка
Стелу в честь 300-летия Бердска установили в минувшее 9 ноября 2014 года. Она выполнена из металла. Согласно проектной документации знак представляет из себя щит с гербом Бердска, внизу которого вьется лента. Размер щита — порядка 2,5 метров в высоту и 2,3 метра в ширину. На стеле изображены герб города, название и дата основания. А также указано, что в 2016 году Бердску исполнится 300 лет. Сооружение обошлось городу в 650 000 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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Походу мусорные баки становятся символом нашего весёлого городка?! И на входе в город с привокзальной площади, у переходного моста, гостей встречает череда переполненных мусорных баков! И на въезде с юга — они же?!
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Ну вообще то с юга гостей встречает вечно горящая вонючая мусорная свалка (наверно и баки неё) и большой деревянный крест, как сами знаете где много таких крестов.(смертность то растет)
Все символично.
Так и задумано.
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Да, чтобы лента на знаке баками не выглядела, её поднять от земли надо! Чем выше, тем лучше — на 6-10 метров!
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Можно подумать, предложение Илюшечкина решит проблему этой убогой стелы! На ум приходят строки басни Бажова «квартет»: а вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!»
Что зелёным по чёрному, как сейчас, что блестящим по золотому, как предлагает Илюшечкин, надпись эта читаться не будет. Особенно, если всё перекрасить, как хочет Илюшечкин.
К блестящим поверхностям нужно относиться осторожно и ответственно, так как отражающая поверхность «работает» только при определенном освещении и никогда при фронтальном. А стела развернута на юг, на неё с юга весь день светит солнце, блестящие буквы не будут читаться вообще.
На этой стеле, учитывая её расположение относительно сторон света, вообще не имеет смысла использовать зеркальные (блестящие) поверхности. Кто-то в администрации вообще понимает хоть что-то в отделке?
Стелу эту вообще надо переделать, как её вообще могли утвердить? Уродство полнейшее… Да ладно бы просто некрасиво, но реально такие ляпы, как полное отсутствие пьедестала, заглавная надпись внутри вогнутости… Эта стела не несёт никакой функции — ни декоративной, ни информативной. Стыд и ужас…
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