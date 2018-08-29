Хотите освовить фирменный стиль бердской игрушки?

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Запись на МАСТЕР-КЛАСС! Уникальная возможность для взрослых творческих людей (от 15 лет и старше) освоить фирменный стиль «Бердской игрушки», слепив из глины свою игрушку-свистульку, под руководством автора — Почетного работника культуры Бердска Светланы Николаевны Удобкиной.

Мастер-класс состоится 31 августа (в последний день работы выставки «Сказка, рожденная из-под земли») в 14:00 часов в арт-зале музея по ул.Спортивная, 11.

Условия участия по тел.5-33-60