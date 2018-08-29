В музее есть три вакансии! Ждем резюме!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалВ МУЗЕЕ ЕСТЬ ТРИ ВАКАНСИИ!Бердскому историко-художественному музею СРОЧНО требуются:— Заведующий историческим отделом (организация исследовательской работы и деятельности по развитию исторических экспозиций музея, созданию исторических выставок; руководство работой сотрудников исторического отдела)— Ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности (создание исторических выставок, проведение экскурсий и других музейных мероприятий)— Ведущий специалист Дома дружбы (организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных культур и межнационального мира и согласия).От претендентов: ответственность, интерес и неравнодушное отношение к музейной сфере, позитивный настрой, креативность, доброжелательность, умение и желание работать как в команде, так и самостоятельно; опыт работы по соответствующим направлениям и высшее гуманитарное образование приветствуются.Ваших резюме ждем по e-mail:muz970@mail.ru