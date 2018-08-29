В музее есть три вакансии! Ждем резюме!

Коммунальная авария накануне выборов без горячей воды оставила пансионат «Былина» и дома в Бердска
Ответ Путину коммунистов Бердска: 5 лет на пенсии женщина принесет больше пользы семье и дому
ЦИК: мы готовы провести референдум по пенсионному возрасту
Дорогие доллар и евро отправили россиян на Новый год в Грузию
За самоиронию, нелюбовь к доллару и нежелание пропагандировать гомосексуализм Путин популярен на Западе
Дрифтеры мучают жителей Бердска по ночам и вечерам
Денег на сборы в школу не хватает половине россиян
Дождались смягчения: Путин отправил женщин на пенсию в 60 лет!
Путин по традиции провел выходные в Тыве
Погибли две пенсионерки в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирской области
Пойти что ли вот сюда:
— Ведущий специалист Дома дружбы (организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных культур и межнационального мира и согласия). — ???
Моя программа:
1. Кухни народов Российской Федерации (основной упор!).
2. Песни.
3. Танцы.
4. Межнациональные прогулки по городу и окрестностям.
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