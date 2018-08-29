Сколько можно издеваться над бердчанами, отключая воду перед 1 сентября!!!!!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаНу, опять! Мужчины, ну сколько можно издеваться над своими женами, детьми, внуками и т.д.! Отключают горячую воду прямо перед 1 сентября! Сколько лет это уже происходит! Можно же пересмотреть график отключений, как-то сделать жизнь в эти дни комфортнее! Как вам не стыдно! Новый поселок перед праздниками без горячей воды!Позор!