Традиционно грязными и потными 1 сентября пойдут в школу дети Микрорайона Бердска

Вечером в среду, 29 августа, прошло очередное заседание совета старейшин Бердска. Уважаемые и умудренные опытом горожане обсуждали насущные городские проблемы, получили, что называется из первых рук, от чиновников мэрии и руководителей госструктур актуальную информацию.
В частности речь шла о грядущих губернаторских выборах и предстоящем Дне города, который бердчане отметят 1 сентября. И, как всегда, у старейшин появились вопросы к представителям власти.
-Почему накануне Дня города и Дня знаний отключили горячую воду в Микрорайоне? — поинтересовался Владимир Колотов после того, как начальник отдела культуры Оксана Мокриенко познакомила собравшихся с программой праздника в честь 302-летия Бердска.
— Отключили по 31 августа включительно. На День города и в школу дети пойдут грязные, — констатировал Владимир Аркадьевич. — Нельзя ли было на неделю раньше отключить?
Оксана Михайловна развела руками — это не в ее ведении.
-1 сентября с утра помылись и пошли, — пошутил кто-то из собравшихся.
Вице-мэр по экономике Жанна Шурова, представлявшая в тот момент руководство города в единственном лице, напомнила, что существует график остановки котельных. Но согласилась, что промывку системы перед отопительным сезоном следовало бы соотносить с важными событиями в жизни горожан и не доставлять им дополнительных неудобств.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть официально объявила об отключении воды в Микрорайоне на 4 дня для подготовки оборудования котельной «Новой» (бывшая БЭМЗа) к зиме. Но микрорайоновцы возмущены тем, что такой график для них предусмотрен каждый год. И к каждому 1 сентября они носятся с тазиками, чтобы помыть детей к школьной линейке, знаменующей начало учебного года.
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Кто у власти? Враги народа . Все ваши сытые морды- враги народа. Воруйте дальше.
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Пошутил кто то У нас в кремле главный шутник сидит,сегодня в 12-00 по МСК шутку рассказывал
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шнурова-этим ВСЕ сказано
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