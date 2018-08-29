Традиционно грязными и потными 1 сентября пойдут в школу дети Микрорайона Бердска

Вечером в среду, 29 августа, прошло очередное заседание совета старейшин Бердска. Уважаемые и умудренные опытом горожане обсуждали насущные городские проблемы, получили, что называется из первых рук, от чиновников мэрии и руководителей госструктур актуальную информацию.

В частности речь шла о грядущих губернаторских выборах и предстоящем Дне города, который бердчане отметят 1 сентября. И, как всегда, у старейшин появились вопросы к представителям власти.

-Почему накануне Дня города и Дня знаний отключили горячую воду в Микрорайоне? — поинтересовался Владимир Колотов после того, как начальник отдела культуры Оксана Мокриенко познакомила собравшихся с программой праздника в честь 302-летия Бердска.

— Отключили по 31 августа включительно. На День города и в школу дети пойдут грязные, — констатировал Владимир Аркадьевич. — Нельзя ли было на неделю раньше отключить?

Оксана Михайловна развела руками — это не в ее ведении.

-1 сентября с утра помылись и пошли, — пошутил кто-то из собравшихся.

Вице-мэр по экономике Жанна Шурова, представлявшая в тот момент руководство города в единственном лице, напомнила, что существует график остановки котельных. Но согласилась, что промывку системы перед отопительным сезоном следовало бы соотносить с важными событиями в жизни горожан и не доставлять им дополнительных неудобств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть официально объявила об отключении воды в Микрорайоне на 4 дня для подготовки оборудования котельной «Новой» (бывшая БЭМЗа) к зиме. Но микрорайоновцы возмущены тем, что такой график для них предусмотрен каждый год. И к каждому 1 сентября они носятся с тазиками, чтобы помыть детей к школьной линейке, знаменующей начало учебного года.