Ответ Путину коммунистов Бердска: 5 лет на пенсии женщина принесет больше пользы семье и дому

Сегодня, 29 августа, в телеобращении к россиянам Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63-х, для мужчин — до 65 лет.

-Так не пойдет, конечно. Это неправильно, — сказал Путин, отметив, что в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное.

— Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках, — добавил президент.

Лидер бердской ячейки КПРФ Сергей Бессонов прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» выступление президента России и его отношение к пенсионной реформе.

— Это лучше, чем 63 года. Но это не значит, что все вопросы решены. Уже хорошо то, что сам господин Путин вышел на первый план, а не Медведев. Президент начал давать оценку и прокладывать дальнейший курс этой пенсионной реформы. Он обещает такие преференции в виде трех лет, но пять лет ведь остаются дополнительной нагрузкой для женщин. Даже эти 5 лет забирают у женщин время, которые она могла посвятить семье и быту. Я опираюсь на знания экономической науки. Еще в советское время ученые Академгородка посчитали, что для содержания человеческой жизни, выражаясь экономическим языком, необходимо работать 20 лет женщинам и 25 мужчинам — экстремалам труда, так сказать. Остальные работают на увеличение общественного достояния. Женщины за эти пять лет могут принести больше пользы в своем домашнем хозяйстве и семье, — выразил свою позицию Сергей Евгеньевич.

Напомним, что коммунисты Бердска присоединятся к новосибирскому митингу против повышения пенсионного возраста. По предварительным данным, 7 бердчан будут участвовать в акции проетста в Новосибирске 2 сентября.

Помимо этого, 1 сентября, в День города, местное отделение КПРФ выступит с одиночными пикетами против пенсионной реформы.

— Пойдут наши люди, будут раздавать бесплатные газеты и собирать подписи, тех, кто еще, не наслушавшись президента, готов выступить против правительственного законопроекта. Тем более сейчас это стало безопасно, потому что президент сказал, что он против. Это рыба, а не законопроект, на который как на кости нужно нанизывать и нанизывать дополнения. Сейчас этим депутаты и займутся, — прокомментировал«Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бессонов.