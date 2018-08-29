ЦИК: мы готовы провести референдум по пенсионному возрасту

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что инициаторы волеизъявления еще могут объединиться вокруг одного вопроса.

Центризбирком России подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы, как бы ни сложились обстоятельства, серьезно подготовились к референдуму, если он состоится», — сказала она.

Глава ЦИК уточнила, что ведомство просчитало и возможные финансовые затраты на проведение референдума. «Если референдум состоится, мы готовы по всем аспектам, включая финансовый, [знаем], что нам делать, какие поправки в бюджет вносить», — подчеркнула Памфилова.

По закону для организации референдума инициаторы должны зарегистрировать группы с одним и тем же вопросом минимум в 43 регионах. При этом две группы со схожими вопросами в одном регионе зарегистрированы быть не могут.

В настоящее время есть пять одобренных Центризбиркомом вопросов, все они схожи и посвящены повышению пенсионного возраста. Вопросы инициированы КПРФ, кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильей Свиридовым, Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями, руководителем Музея трезвости в Нижегородской области и блогером и предпринимателем из Вологодской области. Ни одна из групп пока не зарегистрировала необходимое количество подгрупп в регионах.

Всего зарегистрировано 58 групп, сообщила Памфилова, добавив, что инициаторы возможного волеизъявления еще могут объединиться вокруг одного вопроса.

«Сейчас еще есть шанс. Если хотите проводить референдум, то есть пять вопросов, которые мы одобрили», — сказала она на заседании комиссии, посоветовав выбрать один из них. «Все живые реальные группы, если вы договариваетесь между собой, инициаторы референдума, у вас еще есть время перерегистрировать под один вопрос», — подтвердила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, «время еще есть, чтобы в 43 регионах набрать необходимое количество этих групп». «Если нужна какая-то рекомендация, пояснение, мы это готовы сделать», — пообещала она.

Предложение правительства

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Источник: ТАСС