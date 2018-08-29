Работники и ветераны АО «Искитимцемент» приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню строителя

В преддверии Дня строителя заводчан пригласили во дворец культуры «Цементник», где прошло торжество под девизом «Мы вместе будущее строим, как дружная одна семья». Праздник объединил работников и ветеранов АО «Искитимцемент», представителей предприятий-партнеров – ЗАО «Чернореченский карьер» и ООО «Сибцемсервис». Собравшихся поздравили Глава Искитима Сергей Завражин, председатель Совета депутатов города Юрий Мартынов, заместитель Главы Искитимского района по социальным вопросам Владимир Григоревский.

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун поблагодарил коллег за ответственное отношение к делу. По его словам, профессионализм и опыт заводчан позволят предприятию и в дальнейшем успешно воплощать в жизнь масштабные производственные проекты. Владимир Петрович вручил 21 работнику свидетельства, подтверждающие, что их фотографии размещены на заводской Доске Почета. Еще пять человек удостоены звания «Ветеран АО «Искитимцемент». Все награжденные получили почетные знаки, соответствующие удостоверения, денежные премии.

Также в преддверии Дня строителя около 80 цементников отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами АО «Искитимцемент», администраций и Советов депутатов Искитима и Искитимского района, Федерации Профсоюзов Новосибирской области, Новосибирского Областного комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Почетных грамот Губернатора региона удостоены водитель цеха «Автогараж» Александр Белкин, энергетик цеха «Помол» Анатолий Гавриленко, наладчик цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Петр Фешков, главный энергетик ЗАО «Чернореченский карьер» Евгений Решетов.

Собравшихся поздравила и заведующая отделением рабочих профессий Искитимского филиала Новосибирского строительно-монтажного колледжа Екатерина Бойко. За многолетнее сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов, помощь в организации практики студентов и трудоустройства выпускников она вручила генеральному директору АО «Искитимцемент» благодарственное письмо.

Своих обладателей на празднике нашли спортивные награды – в ходе торжества чествовали призеров заводской спартакиады. По итогам сезона 2017-2018 гг. золото состязаний присуждено сборной заводоуправления, коллектив занимает первую ступень пьедестала почета пятый год подряд. Серебро выиграли представители «Автогаража», бронзу – работники цеха «Погрузка». Команды получили денежные средства, которые смогут потратить на экипировку спортсменов или приобретение необходимого для тренировок инвентаря. Отметили и лидеров отдельных номинаций: лучшим футболистом назван Дмитрий Онипченко, лучшим стритболистом – Илья Еремин, лучшим волейболистом – Илья Алферов. В номинации «Самый молодой спортсмен» награждена Алена Кривчикова, в категории «Самый опытный спортсмен» – Дмитрий Козловский. Всем победителям вручили денежные премии.

Для цементников и гостей праздника подготовили концертную программу – вместе с артистами образцовых коллективов «Серпантин» и «Джаз-коктейль», а также Линевской школы искусств на сцену вышли работники и ветераны предприятия. Завершилось торжество розыгрышем призов – его участникам достались сладкие подарки, сертификаты на посещение базы отдыха «Матросово», аквапарка и крупных магазинов Новосибирска.

В преддверии Дня строителя заводчане отметили и другой праздник: 10 лет исполнилось обновленному музею истории АО «Искитимцемент», который после долгого перерыва вновь открылся в 2008-м. На юбилейное мероприятие пригласили руководителей, возглавлявших музей в разное время, почетных дарителей и всех, кто внес свою лепту в восстановление экспозиции.

Напомним, первых посетителей музей встретил в далеком 1984 году – накануне 50-летия предприятия. Тогда он располагался во Дворце культуры «Цементник» и служил хранилищем уникальных материалов, посвященных становлению и развитию цементного производства. Но в 90-е многие экспонаты были утеряны. То, что удалось сохранить, заводчане передали городскому музею.

Решение о восстановлении музея предприятия принял Совет ветеранов завода под руководством Семена Доманова. Именно Семен Кириллович обратился с этой просьбой к администрации «Искитимцемента» и получил поддержку. В 2008-м музею выделили новое помещение. Экспозицию пришлось создавать заново, однако эта кропотливая работа была успешно проведена. Сегодня музей истории АО «Искитимцемент» открыт для всех желающих.

11 августа работники завода по традиции приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню города и Дню физкультурника. Как и в прошлом году, предприятие выступило спонсором праздничного салюта: в 22.30 небо над городом озарилось яркими огнями фейерверка.