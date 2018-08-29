«Дорогие доллар и евро отправили россиян на Новый год в Грузию»

Туроператоры осваивают страны бывшего СССР. Очередное падение рубля заставило организованных путешественников обратить внимание на страны постсоветского пространства. Направления, которые до сих пор рассматривались в основном для самостоятельных поездок, теперь начинают активно осваивать туроператоры. В результате на старте программ раннего бронирования на новогодние праздники лидером спроса оказалась Грузия, сформировавшая 25% продаж туров. Годом ранее страна по этому показателю не входила даже в топ-20. Популярность Грузии обеспечили низкие цены и начавшие работать по системе all inclusive отели.

На начальном этапе ранних продаж туров на новогодние праздники лидирующим направлением стала Грузия, сформировавшая пока 25% продаж. Об этом свидетельствуют данные Level.Travel. Гендиректор компании Дмитрий Малютин указывает, что раньше направление не входило в список наиболее популярных стран для организованных туристов. «В тот же период в прошлом году лидером была Индия, формировавшая 63% ранних продаж»,— говорит он. Господин Малютин называет главным фактором популярности Грузии низкую стоимость поездки: сейчас средний чек при покупке тура в страну на новогодние каникулы составляет 41 тыс. руб. Аналогичный показатель для Туниса, который также является популярным направлением на зимние каникулы, составляет 86 тыс. руб., для Индии — 69,5 тыс. руб., ОАЭ — 114 тыс. руб., Франции — 127 тыс. руб.

Дмитрий Малютин называет лидерами продаж туров в Грузию туроператоров Tez Tour, сформировавшего 80% продаж, и Tui, занявшего 13% рынка. Обе компании в этом году впервые начали реализацию туров в Грузию. Как пояснили “Ъ” в Tui, направление действительно демонстрирует хорошую динамику продаж на новогодние даты, но сравнить данные пока не с чем. По словам представителя Tez Tour Ларисы Ахановой, по итогам летнего сезона компании удалось отправить в Грузию 4 тыс. организованных путешественников.

«Это очень удачное направление: для поездки в страну не нужна виза, цены на отдых невысокие, нет языкового барьера»,— объясняет она. Госпожа Аханова называет дополнительным драйвером спроса появление на грузинских курортах отелей, работающих по системе all inclusive.

Представитель OnlineTur Игорь Блинов указывает, что сейчас Грузия формирует в среднем 0,2% от общих продаж. Но, по его прогнозам, через несколько лет эта страна войдет в топ-25 наиболее популярных направлений. Директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин говорит, что в этом году спрос на новогодние туры в Грузию превышает прошлогодний показатель в два раза. «Но делать выводы пока рано: ранние бронирования на праздники только начались, в дальнейшем картина может сильно скорректироваться»,— добавляет он. Эксперт убежден, что даже при наличии очень высокого спроса шансов стать массовым направлением у Грузии немного: предложение гостиниц в стране очень ограниченно и принять большое количество туристов местные отельеры в принципе не смогут.

Грузия и другие страны постсоветского пространства стали активно развиваться как туристические направления в 2015 году, тогда россияне рассматривали их в качестве альтернативы резко подорожавшим поездкам в Европу. По данным погранслужбы ФСБ, по итогам первого полугодия этого года в Грузию отправилось 111,6 тыс. россиян — на 54% больше, чего годом ранее. Турпоток в Азербайджан составил 53 тыс. человек, в Армению — 53,2 тыс. За год показатели увеличились на 51% и 15% соответственно. Но до сих пор страны постсоветского пространства считали скорее самостоятельными направлениями.

По оценкам Tutu.ru, на период осени Грузия в этом году формирует 8,8% продаж авиабилетов, став вторым по популярности выездным направлением. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на три процентных пункта. На долю Армении приходится 4,1% продаж билетов, Азербайджана — 4%. По предварительным оценкам Tutu.ru, на период новогодних праздников интерес к этим направлениям вырос в два раза.

Источник: Ъ