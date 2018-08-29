Дрифтеры мучают жителей Бердска по ночам и вечерам

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» прислал видео и обратился с вопросом почему мажоры на площадке Химзавода гоняет каждый вечер на авто, выкручивая «пятаки». В пресс-службе ОВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» прокомментировали инцидент:

— Заявлений от граждан по поводу нарушения покоя, либо по факту езды стритрейсеров в Бердске не поступало.

Автор видео аноним

