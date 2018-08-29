Погибли две пенсионерки в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирской области

Автомобиль ВАЗ-21101 выехал на встречную полосу на трассе «Омск – Новосибирск» и столкнулся с грузовиком Scania. В аварии погибли два человека – пассажирки отечественного автомобиля, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Смертельное ДТП произошло во вторник, 28 августа, около 23.15 на 1069-м километре трассы «Омск – Новосибирск». По данным полиции, на встречную полосу выехал ВАЗ под управлением 60-летнего жителя рабочего поселка Чаны. Предположительно, не справился с управлением. За рулем грузовика был 48-летний житель Новгородской области.

-В результате аварии погибли на месте двое пассажиров отечественного легкового автомобиля – 64-летняя и 70-летняя жительницы рабочего поселка Чаны, а его водитель доставлен в медицинское учреждение с многочисленными повреждениями», – рассказали в полицейском ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.