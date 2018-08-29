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За самоиронию, нелюбовь к доллару и нежелание пропагандировать гомосексуализм Путин популярен на Западе

Путин не дает миру погрузиться в хаос, он сторонник традиционных ценностей, в частности представлений о мужественности и семье. Именно поэтому, по мнению СМИ Австрии, он любим австрийцами.

29.08.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев

За самоиронию, нелюбовь к доллару и нежелание пропагандировать гомосексуализм Путин популярен на Западе

Австрийские СМИ назвали причины популярности Путина на Западе

Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью в западных странах, причем среди представителей разных политических взглядов, пишет австрийское издание Der Standard.

Путина особенно любят Австрийская партия свободы, «Альтернатива для Германии» и Национальный фронт. До истории с обвинениями России во «вмешательстве» в американские выборы, которые в Москве отвергают, у Путина был высокий рейтинг и среди республиканцев в США. Поэтому неудивительно, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила российского президента к себе на свадьбу, отмечает издание.
Среди главных причин такой популярности Путина на Западе Der Standard выделяет три фактора.

Во-первых, российский лидер показывает себя как сторонник традиционных ценностей, в частности представлений о мужественности и семье. Он выступает за порядок в мире, который «погружается во все больший хаос», подчеркивает издание.
Во-вторых, Путин выступает как противник гегемонии западных стран в общественной, военной и экономической сферах жизни. В частности, он против пропаганды гомосексуализма и феминизма, против НАТО, ему не нравится гегемония американской валюты на мировой арене. Он умело противопоставляет себя всеобщему мнению, считающему, что либерализм должен определять мировой порядок, добавляет Der Standard.
А в-третьих, австрийское издание восхищается личными качествами российского президента. Путин очень симпатичный человек, ему свойственна самоирония и остроумие, он не хвастливый, а наоборот скромный, и имеет отличное чувство юмора — именно эти качества и объясняют огромную популярность российского президента на Западе, считает издание.

Источник: РИА Новости


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