Впервые для детей-аутистов открыли 1-й класс в обычной школе Бердска

В Бердске на базе школы №4 открылся необычный класс — ресурсный. 1 сентября 6 особенных ребятишек сядут за парты.

На открытии директор школы Гузалия Павлова отметила, что детям с аутистическими расстройствами созданы комфортные условия. С 6 августа они прошли пробную смену, которая помогла детям адаптироваться, а учителям познакомиться с ребятами и написать адаптированнную программу для этих ребятишек.

Координатор автономной некоммерческой организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Рассвет» в Бердске Ирина Головинская, отметила, что каждая семья задумывается над тем, как научиться жить в обществе. Начав изучать опыт, они почти год назад пришли к мнению, что необходим ресурсный класс. Когда узнали, что в Новосибирске есть два таких класса обратились в администрацию с просьбой помочь организовать инклюзивное образование.

Получив два гранта на сумму 250 тысяч рублей и материальную поддержку депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Карпова, смогли осуществить мечту.

— Мы находимся в самом начале пути и мы смотрим с большим оптимизмом в будущее, — подчеркнула Ирина Васильевна.

В классе уютная по-домашнему остановка. Специальные парты, где ребята под руководством тьютера будут обучаться и игровая зона с батутом, гамаком и игровыми фигурами.

Президент организации помощи детям с аутизмом «Атмосфера »Евгений Бондарь уверен, что для каждого ребенка, посещающего ресурсный класс, конечная цель — посещение обычного класса:

— Но мы должны понимать, что не для каждого ребенка эта цель достижима. Я могу сказать на примере нашего класса. Один мальчик у нас вышел в 100% инклюзив и ему больше ресурсный класс не нужен. К сожалению, мы должны констатировать, что такой класс понадобится в течении всего обучения. Проблема с аутизмом следующая: нет одинаковых двух детей с аутизмом. Это создает определенные сложности с методологической точки зрения. Мы можем прогнозировать, когда мы их полностью протестируем. Мы хотим, чтобы в будущем ребенок стал полноценным членом общества. Мы должны понимать, что для большинства людей с аутизмом, останутся определенные особенности. Мы хотим, чтобы общество принимало ребят с их особенностями и хотим максимально их развить. Не только в плане социализации, но и научить их академическим навыкам и навыкам самообслуживания и всему спектру навыков. У каждого ребенка с аутизмом есть определенный дефицит в разных областях. Вывести ребенка в обычный класс — идеальная цель.

Владимир Карпов высказался, что он и все присутствующие испытывают чувство удовлетворения, что удалось объединить инициативу родителей, профессионалов, депутатов и муниципальные власти и получить такой результат — в виде ресурсного класса:

— Нет никакого сомнения, что первые шесть детей, которые начнут здесь обучаться при таком внимании и поддержке существенно повысят возможность социализации и дальнейшего пути жизненного в обществе.

Автор видео Елена Белоусова



Мэр Бердска, Евгений Шестернин, ценность данного проекта обозначил в начале диалога между родителями и педагогами. И поблагодарил Владимира Яковлевича за поддержку и помощь и родителей за инициативность.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Антонина Огнева, у нее обучаться в ресурсном классе будет сын Андрей.

— Когда ребенок идет в школу, родители испытывают волнение, когда учиться идет особенный ребенок, волнение в несколько раз больше, — призналась мама.

По словам учительницы ресурсного класса Ксении Гуненко, согласно специализированной программе дети с аутизмом учатся вместе. Одновременно у каждого ребенка есть индивидуальный план обучения осуществляемый под руководством тьютера.