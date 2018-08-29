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Фото: Во дворе дома по адресу Первомайская, 11 происходит нечто

Хочу спросить у читателей, можно ли это как-то прекратить законным способом? Куда написать? Куда позвонить?

29.08.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Добрый день.
Во дворе дома по адресу Первомайская 11 происходит нечто. Фото прилагается.
Хочу спросить у читателей, как вы к этому относитесь? Вам это не мешает?

Мое отношение резко отрицательное. Напишу по пунктам.
1.. Раньше двор был отсыпан щебнем. Через пол часа после дождя там можно было ходить не боясь замараться. Теперь же все что можно засыпали чернозёмом. С тех пор, как вся эта история началась дети стали приходить домой радикально чёрного цвета. Весной возвращались просто с ног до головы в грязи. Подскользнулся на грязи.
2. Чернозёмом же отсыпаются все тропинки. Ходить по нему, понятно, грязно. Кстати, аргумент от старшей по дому: а нечего там ходить, ходите по тротуарам. Мне этот аргумент не понятен, ну вот какой есть.
3. Борьба с «ходящими» дошла до забора, который мешает и всем, кто срезает путь через двор, и тем, кто там живет. Мне, по крайней мере, мешает сильно. Я там тоже хожу.
4. Далее можно много сказать о том, что поменялось в жизни детей этого двора. Как им не разрешают играть там, где они ещё год назад спокойно строили шалаши, потому что там теперь грядка, как они перестали гонять мяч, потому что негде, как они ходят играть в песочницу через «клумбы», потому что на тропинке поставили забор и т.д.
Хочу спросить у читателей, можно ли это как-то прекратить законным способом? Куда написать? Куда позвонить? Играть в политику не хочу и не буду, поэтому смещать/переизбирать старших — для меня не вариант. Мне бы как-то убрать забор и вернуть отсыпку щебнем на тропинки, а так пусть играется, что уж….

Может быть выскажутся другие жители домов этого двора?
Неужели всем это нравится?

Фото: Во дворе дома по адресу Первомайская, 11 происходит нечто


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(3) Комментариев

  1. Никола

    Соберите общее собрание собствеников квартир с такой повесткой:
    1. О сдаче бывшей старшей по дому в удалено
    2. Выбор новой старшей по дому

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  2. lorden

    Согласен, дибилизм полный. Люди десятилетиями ходили через этот двор. Надо было нормально тропинку отсыпать щебнем, а не перегораживать забором. Уверен, забор не доживет до зимы.

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  3. Аноним

    А что не написали что поставили щлагбаум …..вам можно всё ? а теперь жалуетесь ОТДЕЛИЛИСЬ ВОТ И ТЕРПИТЕ !!

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