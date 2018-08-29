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О пенсионной реформе в 16.00 сделает заявление нации президент Путин

Глава государства выступит с обращением по пенсионным изменениям по телевидению 29 августа. Телекомпании отвели на «важную тему» 35 минут.

29.08.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

О пенсионной реформе в 16.00 сделает заявление нации президент Путин

Владимир Путин

Владимир Путин в полдень по московскому времени выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства. На выступление телекомпании отводят 35 минут, передает РИА Новости.

Президент поднял эту тему в понедельник на совещании по социально-экономическому развитию в Омске и сообщил, что выскажет свои предложения 29 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что формат телеобращения выбран из-за важности темы, а не ради рейтинга, который беспокойства не вызывает. По его словам, вопросы изменения пенсионного законодательства стали на совещании главной темой.

Путин обрисовал в целом ситуацию вокруг пенсионного законодательства, отметив, что острые дискуссии в обществе были ожидаемы, так как эта тема крайне чувствительна.

«Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде», — подчеркнул президент.

Он сообщил, что внимательно следит за дискуссией. По его словам, все решения, которые связаны с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медпомощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением.

«Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня — хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», — заявил президент.

Власти, по его словам, должны действовать осторожно, а не «механически и формально» при принятии решений о пенсионных изменениях. «Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан», — сказал Путин.

Президент призвал принимать во внимание различные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди. По его словам, именно такое «человеческое измерение» должно быть в предлагаемых нормах.

Позиция президента

Ранее Путин уже высказывал свою позицию по этому вопросу. Президент отметил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста. Однако глава государства призвал опираться на экономические оценки. Он подчеркнул, что пенсионная система может в будущем лопнуть, если не произвести необходимые изменения.

Путин напомнил, что нынешняя планка пенсионного возраста была установлена в середине XX века, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас же, объяснил глава государства, на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет.

При этом президент добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет. Он также призвал выслушать все мнения, но не опираться на оценки тех, кто пиарится на этой теме.

Изменения в законодательстве

Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Планируется, что изменения будут поэтапными и начнутся в 2019 году. Госдума одобрила базовые положения законопроекта. Теперь до 24 сентября к документу будут собирать различные поправки. В последующем в нижней палате российского парламента пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение законопроекта в верхней палате парламента.

В правительстве пояснили необходимость изменений в пенсионном законодательстве. Законопроект, как отметили в кабмине, позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024-му же году планируется, что выплата составит около двадцати тысяч рублей в месяц — это соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем текущего года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Установлен этот пенсионный возраст еще в 1930-х годах. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Необходимость изменений обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.


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