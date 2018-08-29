Трупы зарезанных пожилых людей две недели пролежали в общежитии Новосибирска

Перед судом предстанет житель Новосибирска, обвиняемый в убийстве двух знакомых. Повода для жестокой расправы подозреваемый не помнит, сообщил сегодня, 29 августа, старший помощник прокурора новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следователей СКР, с 10 по 24 апреля 2018 года во время совместного употребления спиртных напитков между обвиняемым и двумя его знакомыми произошла ссора. Приятели распивали спиртное в комнате общежития по ул. Народная, 81.

В ходе ссоры мужчина взял неустановленный в ходе расследования колюще-режущий предмет и нанес несколько ранений потерпевшим в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 54-летний мужчина и 70-летняя женщина скончались на месте. Трупы были обнаружены сыном умершей две недели спустя.

Вину в содеянном Казаков признал полностью, однако не помнит, что стало поводом для убийства.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд. Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.