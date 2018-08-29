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Спешите купить! Опубликованы в «Курьер.Среда.Бердск» снимки фотомарафона «302 удовольствия жителей славного Бердска»

Присланные читателями фотографии вышли в номере газеты от 29 августа. Фотомарафон посвящен Дню города, который бердчане отметят 1 сентября.

29.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Спешите купить! Опубликованы в Курьер.Среда.Бердск снимки фотомарафона 302 удовольствия жителей славного Бердска

В №31 «Курьер. Среда. Бердск» от 29 августа опубликованы итоги фотомарафона «302 удовольствия жителей славного Бердска». Его редакция посвятила 302-у дню рождения города, который бердчане торжественно отметят 1 сентября.

Фотографии, присланные в газету читателями, еле уместились на двух страницах газеты. По ним можно проследить, как жители Бердска проводят с пользой и положительными эмоциями время в родном городе. Люди женятся и загорают на пляже, купаются в бассейне и гуляют в городском парке, катаются на каруселях и прохаживаются по лесу, отдыхают на даче и празднуют дни рождения, катаются на самокатах и занимаются спортом.

В общем, получают все 302 удовольствия от жизни в Бердске!


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