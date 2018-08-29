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Газовую котельную построят в микрорайоне Южном Бердска

Строящиеся детсад и школа будут отапливаться газовой котельной. Жители частного сектора Южного смогут подключиться к газу посредством нового газопровода.

29.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Один комментарий

Газовую котельную построят в микрорайоне Южном Бердска

Газопровода высокого давления построят для школы и детсада

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 27 августа отчитался перед мэром Бердска о проводимой работе по газификации строящейся школы и детского сада в микрорайоне Южном. Проектом возведения соцобъектов запланировано строительства газовой котельной на территории школы и детского сада. К этому трубопроводу  смогут подключиться жители частного сектора в Южном.

— Решается вопрос о выделении земли, где проложат трубопровод. После этого мы получим разрешение на строительство газопровода, — сообщил Федор Васильевич.

Мэр Бердска Евгений Шестернин попросил урегулировать вопросы с разрешением строительства газопровода до конца текущей недели.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что строительство школы и детского сада в микрорайоне Южном идет полным ходом. Власть Бердска поручилась, что «Бердский строительный трест» возведет коробку детского сада уже в этом году. Это позволит сократить сроки исторического строительства важных социальных объектов Бердска на полгода и запустить детсад в сентября следующего года.

Вице-мэр Бердска Сергей Носов рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что параллельно выполняется подключение механизмов к электричеству и решается вопрос по газификации.

Напомним, что школу и детсад возведут в районе пересечения улиц Поэта Сорокина и Купца Горохова. Новое школьное учреждение предоставит места для 1100 учащихся. Состоять школа будет из четырех блоков. В первом 4-этажном здании будут учиться дети с 5 по 11 класс. Во втором двухэтажном блоке разместятся столовая, актовый и читальный залы. В трёхэтажном блоке начнут получать знания ученики начальной школы. Четвёртый блок предназначен для спортзала, раздевалки и душевых кабин.

Новый детский сад откроет двери для 220 малышей, что позволит разгрузить очередь в детские сады Бердска.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Судя по всему, проекты сада и школы уже утверждены.
    Редакция, не могли бы вы их запросить в мэрии и опубликовать?

    И еще интересно: а что будет между Рогачева и школой/садом? Там еще огромное поле остается…

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