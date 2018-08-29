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Медведева впервые сфотографировали после исчезновения из-за травмы

Публичные мероприятия с главой правительства отменили. Премьер-министр встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Фото с события датировано 28 августа.

29.08.2018 Фото: Александр Астафьев / ТАСС 3 коммент.

Медведева впервые сфотографировали после исчезновения из за травмы

Дмитрий Медведев и Глеб Никитин (слева направо). 28 августа 2018 года

Публичные мероприятия с участием главы правительства были отменены, после того как Дмитрий Медведев получил травму во время спортивной тренировки. Но в конце августа премьер-министр встретился с губернатором Нижегородской области.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые, после того как получил спортивную травму, поприсутствовал на рабочей встрече. Он провел переговоры с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщается на сайте правительства. Также об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликованы в фотобанках агентств «РИА Новости» и ТАСС.

В первую очередь в ходе переговоров Медведев поинтересовался у Никитина подготовкой в регионе к новому учебному году. «Примерно 327 тыс. детей у нас готовы начать учебу. Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы сейчас занимаемся, то это, во-первых, сокращение обучающихся во вторую смену». — рассказал ему исполняющий обязанности губернатора.

Также Медведеву он сообщил о том, что за последние годы в области было введено 14,4 тыс. дополнительных мест в детских садах.​ «В соответствии с утвержденной программой планируется построить еще 27 детских садов на 3545 мест», — заметил Никитин. «Я думаю, это правильная программа, когда комбинируются и ясельные группы, и неясельные, потому что это и экономнее, и чаще удобнее родителям», — отреагировал на это председатель правительства.​

Источник: РБК


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Что у Димона с ухом? =-O Видимо клона делали на скорую руку ;)

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  2. Аноним

    Что он так постарел то? Видимо, народные проклятия сделали свое дело. Жалко мне его даже стало.

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  3. Аноним

    Да по нему видно что он бухал по черному где то .А ухо это след от ролевых игр :-D :-D :-D

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