Медведева впервые сфотографировали после исчезновения из-за травмы

Публичные мероприятия с участием главы правительства были отменены, после того как Дмитрий Медведев получил травму во время спортивной тренировки. Но в конце августа премьер-министр встретился с губернатором Нижегородской области.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые, после того как получил спортивную травму, поприсутствовал на рабочей встрече. Он провел переговоры с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщается на сайте правительства. Также об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликованы в фотобанках агентств «РИА Новости» и ТАСС.

В первую очередь в ходе переговоров Медведев поинтересовался у Никитина подготовкой в регионе к новому учебному году. «Примерно 327 тыс. детей у нас готовы начать учебу. Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы сейчас занимаемся, то это, во-первых, сокращение обучающихся во вторую смену». — рассказал ему исполняющий обязанности губернатора.

Также Медведеву он сообщил о том, что за последние годы в области было введено 14,4 тыс. дополнительных мест в детских садах.​ «В соответствии с утвержденной программой планируется построить еще 27 детских садов на 3545 мест», — заметил Никитин. «Я думаю, это правильная программа, когда комбинируются и ясельные группы, и неясельные, потому что это и экономнее, и чаще удобнее родителям», — отреагировал на это председатель правительства.​

Источник: РБК