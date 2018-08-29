Как уйдет Путин

Агентство Bloomberg обсудило с российским социологом Ольгой Крыштановской возможную схему постепенного ухода Владимира Путина с поста президента. Эта схема предполагает изменения Конституции, передачу контроля над вооруженными силами главе Государственного совета, то есть Путину, которому будет подчиняться новый президент – по возможности учитывающий интересы всех кланов. Путин в роли арбитра будет удерживать кланы от разрушительных конфликтов. Как уверяет социолог, «этот процесс уже идет». Правда, рано или поздно страна рискует оказаться на пороге нового смутного времени.

Социолог Ольга Крыштановская, «которая в течение нескольких последних десятилетий пристально изучала российскую политическую элиту, а одно время даже была ее частью», рассказала агентству Bloomberg про наиболее вероятный, по ее мнению, сценарий передачи власти Путиным своему преемнику.

«В настоящий момент Путин находится на вершине иерархии власти. Он не может принимать участие в следующих выборах. Но куда он уйдет? Ему нужна будет какая-то должность», – считает Крыштановская (перевод дается по ИноСМИ). По мнению социолога, для Путина «будет специально создана какая-то должность – новая структура или уже существующая структура с расширенными полномочиями, которая станет очень важной, как только Путин станет ее частью». «Именно так он сможет дать дорогу новому президенту и при этом сохранить за собой определенную власть на вполне законных основаниях», – сообщает исследователь.

В частности, такой структурой может быть Государственный совет. Крыштановская уточняет: «Путин создаст такие условия, которые сделают предательство (со стороны нового президента – «НГ») невозможным. К примеру, в результате реформы Конституции контроль над вооруженными силами будет передан главе Государственного совета, то есть Путину. В этом случае он официально ослабит президента, оставив себе самую влиятельную должность».

Функция Госсовета – «быть арбитром между институтами власти». «Это идеально. Путин способен быть арбитром. Он может наблюдать, оказывать влияние и даже контролировать нового президента», – поясняет Крыштановская. Такой совет будет похож «в некотором смысле на Центральный военный совет, существовавший в Китае при Дэне Сяопине», уточняет исследователь.

«Ряд признаков указывает на то, что этот процесс уже идет, – отмечает исследователь. – Администрация президента создала новое управление по обеспечению деятельности Государственного совета. Это довольно странно, поскольку в других органах власти, таких как Дума, нет подобных управлений. А в Госсовете оно появилось».

Второй центр власти будет нужен, чтобы как можно больше отсрочить наступление в стране смутного времени и сделать борьбу кланов менее разрушительной. Правящие элиты скорее всего предложат Путину своих кандидатов в преемники – ожидает Крыштановская. Но как только Путин выберет кого-то одного и решит предоставить ему полную свободу действий, другие кланы посчитают себя проигравшими и захотят вернуть свои позиции.

Именно поэтому и возникнет необходимость второго, даже более авторитетного, чем новый президент, центра власти. И именно такую схему старая элита, по мнению социолога, возможно, поддержит более охотно, чем полноценного нового президента, «потому что она заинтересована в сохранении статуса-кво насколько это возможно». «Поэтому некоторое время будет сохраняться два центра власти. Путин уйдет позже, что и станет началом новой эры», – прогнозирует Крыштановская.

Правда, в этом случае возникает другая опасность. «Если Путин не позволит своему преемнику стать истинным главой, система так и останется чрезмерно зависимой от него. А это несет в себе определенный риск… Долгие периоды правления, как правило, заканчиваются смутным временем», – предупреждает Крыштановская.

Один из вопросов – кто именно может стать преемником Путина в такой схеме. «У Путина нет иного выбора, кроме как сделать ставку на тех, кто родился в 70-е. Ему нужен человек, способный привнести новую энергию», – уверена Крыштановская.

Социолог приводит такое описание возможного преемника: «Он должен быть русским с русской фамилией. Он не должен быть слишком смелым и дерзким, в противном случае оппозиция внутри элиты будет его бояться и в конечном счете уничтожит его. У него должны быть нормальные отношения со всеми «патриархами», то есть со старой гвардией. В работе он должен уметь находить деликатный баланс. Если он будет слишком грубым и прямолинейным, он спровоцирует оппозицию на ответные меры. Если он будет слишком слабым, оппозиция увидит в нем легкую добычу».

«Будет хорошо, если он окажется умным, но это необязательно. В российской политике ценится очень специфический тип ума — своего рода византийское коварство. Вас ценят, если вы знаете, как манипулировать людьми, как вести искусную игру. Будет хорошо, если он будет состоятельным, потому что тогда у него будут ресурсы для того, чтобы себя защищать», – добавляет Крыштановская.

Конечно, пока это все предположения, упражнения для ума. Хотя они имеют под собой и вполне конкретные основания задуматься о будущих схемах передачи власти. Можно напомнить, что ранее агентство Bloomberg уже называло имя возможного преемника Путина – Эльвира Набиуллина. И хоть глава Центробанка не соответствует некоторым требованиям, перечисленным Крыштановской, именно Набиуллину иностранные СМИ снова и снова упоминают как очень влиятельного и перспективного политика.

Например, в «Путеводителе для пессимиста», составленном аналитиками Bloomberg на период 2018–2028 годов, есть такой сценарий: Владимир Путин уходит от власти, пытаясь управлять страной через своего ставленника – Эльвиру Набиуллину; «к 2028 году Владимира Путина уже давно никто не видел, а Эльвира Набиуллина пытается удержать страну от развала» (см. «НГ» от 18.12.17). В свою очередь, аналитики Wall Street Journal недавно назвали Набиуллину «неожиданным союзником Путина в его противостоянии Западу» (см. «НГ» от 21.08.18).

Источник: НГ