За 500 тыс. рублей обещал бизнесмену помочь с договором на ремонт замдиректора школы в Новосибирской области

В Мошково заместитель директора школы за покушение на мошенничество приговорен к реальному лишению свободы, сообщил сегодня, 29 августа, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Мошковский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении замдиректора по административно-хозяйственной части образовательного учреждения «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 50-летнего Александра Евдокимова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

В суде установлено, что Евдокимов ввел директора одной из фирм в заблуждение, пообещав ему оказать содействие в подписании актов уже выполненных организацией работ (КС-2 КС-3) по замене в школе деревянных окон, потребовав за это от директора компании в качестве вознаграждения 500 тыс. рублей.

Евдокимов получил от руководителя 500 тыс. рублей. Однако преступление злоумышленник не завершил по независящим от него обстоятельствам, поскольку бизнесмен сообщил о противоправных действиях чиновника в правоохранительные органы.

Вину Евдокимов полностью признал, согласился с предъявленным обвинением и после консультации с защитником ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд с учетом правовой позиции гособвинителя приговорил Евдокимова к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.