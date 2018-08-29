Новая остановка появится на железной дороге между Бердском и Новосибирском

Дополнительная остановка на станции Иня (разъезд) появится с 3 сентября в расписании пригородного электропоезда №6640 Бердск – Новосибирск. Прибытие поезда на станцию в 7:44 по местному времени, время остановки составит 1 минуту.

Решение о назначении дополнительной остановки было принято в ответ на обращения пассажиров и призвано улучшить качество обслуживания, а также транспортную доступность для жителей Первомайского района Новосибирска. Об этом сообщил пресс-секретарь ЗСЖД Михаил Лыкосов.

-Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. — отметил Лыкосов.