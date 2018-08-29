Новая остановка появится на железной дороге между Бердском и Новосибирском

Вознаграждение обещает полиция за поимку убийц подростка в парке «У моря» в Академгородке
Впервые для детей-аутистов открыли 1-й класс в обычной школе Бердска
Мощи святых Елизаветы и Варвары 1 сентября выставят в Преображенском храме Бердска
О пенсионной реформе в 16.00 сделает заявление нации президент Путин
Трупы зарезанных пожилых людей две недели пролежали в общежитии Новосибирска
Медведева впервые сфотографировали после исчезновения из-за травмы
Спешите купить! Опубликованы в «Курьер.Среда.Бердск» снимки фотомарафона «302 удовольствия жителей славного Бердска»
Звезды и миллиардеры зарабатывают за час от 6 тыс. до 4,4 млн долларов