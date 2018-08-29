Звезды и миллиардеры зарабатывают за час от 6 тыс. до 4,4 млн долларов

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Основатель Facebook Марк Цукерберг Мстительный вор или жертва завистников?
«Запуск проекта сопровождается скандалом. Через шесть дней после открытия сайта студенты старших курсов братья Кэмерон и Тайлер Винклвоссы и Дивья Нарендра обвиняют Цукерберга, что тот украл их идею. Они утверждают, что в 2003 г. наняли Цукерберга, чтобы тот завершил создание социальной сети HarvardConnection.com. По их словам, Цукерберг не передал им результаты своего труда, зато воспользовался полученными от них наработками для создания Facebook.»Братья Винклвосс и Нарендра подают в суд, но суд отклоняет их иск. Они оказываются настойчивыми и подают еще один иск. Второй суд проводит экспертизу исходных кодов, чтобы понять, были ли они действительно украдены. Но правда до сих пор не ясна. Результаты экспертизы не были оглашены: в 2009 г. Цукерберг согласился выплатить $65 млн (по данным Guardian, $20 млн деньгами и 1,25 млн акций Facebook) компании ConnectU в рамках процедуры досудебного урегулирования. После этого дело было закрыто. К тому моменту ConnectU насчитывала менее 100 000 пользователей, а Facebook могла похвастаться 150 млн, пишет Guardian.
Значит ли это, что только удачливый вор и мошенник может разбогатеть и жить достойно?
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