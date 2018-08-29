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Звезды и миллиардеры зарабатывают за час от 6 тыс. до 4,4 млн долларов

Лидером в рейтинге стал актер Джордж Клуни с почасовой зарплатой в размере 27 283 долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг богатеет за час на 1 712 328 долларов.

29.08.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Звезды и миллиардеры зарабатывают за час от 6 тыс. до 4,4 млн долларов
Новостной портал Business Insider подсчитал, сколько денег в час зарабатывают самые известные звезды шоу-бизнеса и миллиардеры. Подсчет провели на основе информации о доходах знаменитостей журнала Forbes.

Лидером в рейтинге стал актер Джордж Клуни с почасовой зарплатой в размере 27 283 долларов. Вторую строчку заняла звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер с зарплатой 19 006 долларов в час. Тройку замкнул актер Дуйэн Джонсон с почасовым окладом 14 155 долларов.

Далее в списке идут актриса и телеведущая Эллен Дедженерес (9 988 долларов), баскетболист Леброн Джеймс (9 760 долларов), а также певицы Тейлор Свифт (9 132 долларов) и Бейонсе (6 849 долларов).

В рейтинге миллиардеров первую строчку с подавляющим отрывом занял глава компании Amazon Джефф Безос, который зарабатывает 4 474 885 долларов в час. Вторую позицию занял основатель Facebook Марк Цукерберг с показателем 1 712 328 долларов.

Также в рейтинг вошли глава Walmart Эдис Уолтон (1 392 694 долларов), инвестор Уоррен Баффет (958 904 долларов), основатель Alphabet Ларри Пейдж (924 657 долларов), глава Tesla Илон Маск (684 931 долларов), а также создатель Microsoft Билл Гейтс (456 621 долларов).


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Зарплата это у нас, простых смертных, а у этих ребят дивиденды ;)

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  2. Аноним

    Основатель Facebook Марк Цукерберг Мстительный вор или жертва завистников?

    «Запуск проекта сопровождается скандалом. Через шесть дней после открытия сайта студенты старших курсов братья Кэмерон и Тайлер Винклвоссы и Дивья Нарендра обвиняют Цукерберга, что тот украл их идею. Они утверждают, что в 2003 г. наняли Цукерберга, чтобы тот завершил создание социальной сети HarvardConnection.com. По их словам, Цукерберг не передал им результаты своего труда, зато воспользовался полученными от них наработками для создания Facebook.»Братья Винклвосс и Нарендра подают в суд, но суд отклоняет их иск. Они оказываются настойчивыми и подают еще один иск. Второй суд проводит экспертизу исходных кодов, чтобы понять, были ли они действительно украдены. Но правда до сих пор не ясна. Результаты экспертизы не были оглашены: в 2009 г. Цукерберг согласился выплатить $65 млн (по данным Guardian, $20 млн деньгами и 1,25 млн акций Facebook) компании ConnectU в рамках процедуры досудебного урегулирования. После этого дело было закрыто. К тому моменту ConnectU насчитывала менее 100 000 пользователей, а Facebook могла похвастаться 150 млн, пишет Guardian.
    Значит ли это, что только удачливый вор и мошенник может разбогатеть и жить достойно?

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