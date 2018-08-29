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Владелец образа Ждуна взыскал 8,6 млн рублей по суду у Мегафона

Иск был подан в московский арбитраж о компенсации за нарушение прав на произведение искусства.

29.08.2018 Фото: funnyanimalz-90.blogspot.com Нет комментариев

Владелец образа Ждуна взыскал 8,6 млн рублей по суду у МегафонаПравообладатель образа Ждуна отсудил у «Мегафона» 8,6 миллиона рублей компенсации за нарушение прав на произведение искусства, сообщили РИА Новости в арбитражном суде Москвы.

«Суд взыскал с публичного акционерного общества «Мегафон» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт» 8 600 000 рублей компенсации», — заявил собеседник агентства.

Суд удовлетворил исковые требования заявителя частично, так как изначально правообладатель просил истребовать с оператора связи 10 миллионов рублей.

Это уже не первый иск правообладателя к компаниям. Ранее сообщалось, что «Си Ди Лэнд контакт» подал иск к производящей и продающей игрушки компании «Играмир» в арбитраж Петербурга. Фирма-производитель распространяла похожую на Ждуна игрушку Инопланетянин. Сейчас на сайте арбитражного суда Москвы значатся десятки исков правообладателя, ответчиками по которым привлечены частные лица, индивидуальные предприниматели и несколько обществ с ограниченной ответственностью.

Ждун — скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Свою самую известную скульптуру ван Брифорт создала в 2016 году под названием Homunculus loxodontus от латинских слов homunculus (человечек) и loxodontus (африканский слон), хотя на самом деле его голова имеет черты морского слона (mirounga).

В русскоязычном интернете скульптура стала широко известна как Ждун (в украинском и белорусском сегментах интернета — Ждун, Почекун и Пачакун) в начале 2017 года и стала популярным мемом и объектом шуток.

Источник: РИА Новости


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