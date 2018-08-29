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Россия заплатит осужденному блогеру компенсацию в размере €5 тыс.

Савва Терентьев сделал запись «экстремистской направленности» в соцсетях в 2007 году. ЕСПЧ посчитал, что ему полагается возместить моральный вред за год условного наказания.

29.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Россия заплатит осужденному блогеру компенсацию в размере €5 тыс.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил блогеру Савве Терентьеву, которого в России осудили за высказывания экстремистской направленности в социальной сети, компенсацию в €5 тыс. Об этом сообщается на сайте суда.

«Суд обязал Россию выплатить €5 тыс. в качестве компенсации за моральный вред, причиненный Терентьеву», — говорится в постановлении.

Терентьев сделал запись в блоге, после того как полиция подавила политическую оппозицию на одном из митингов. Тем самым он выразил свое неодобрение действиям сотрудников правоохранительных органов, которые, по его мнению, злоупотребили властью.

Как сообщается в документе, слова Терентьева о том, что полицейских «надо сжигать на центральной площади Сыктывкара в печи, как в Освенциме», суд счел агрессивными, но не нашел в них призыва к «физическому уничтожению». Более того, по мнению суда, это выражение было направлено не против конкретных офицеров, а против полиции как государственного учреждения.

Суд также проанализировал сложившуюся обстановку, после того как Терентьев опубликовал это высказывание в соцсети. «Не было никаких столкновений, беспорядков, антиполицейских демонстраций или атмосферы враждебности и ненависти», — заключили в инстанции.

Запись в блоге Терентьев сделал в 2007 году. После этого блогеру пришлось предстать перед судом, в результате чего его признали виновным и приговорили к году лишения свободы условно.​​ Ему удалось добиться для себя, жены и малолетнего сына политического убежища в Эстонии.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Россия- т.е. мы? А Москва это депутаты и министры? Кремль по ходу СФ и правительство? А царь-это царь :-D :-D :-D

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