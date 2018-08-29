Перед 1 сентября не пустил 8 тыс. цветов в Новосибирскую область Россельхознадзор

Более 8 тысяч цветов в минувшие выходные не пустили в Новосибирскую область инспекторы регионального Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства на контрольном посту «Карасук» обнаружили крупную партию цветов без фитосанитарного сертификата. После проверки груз с 7 535 розами вернули отправителю обратно в Казахстан.

На границе в «Толмачево» при проверке партии объемом более 500 тысяч цветов, службы нашли продукцию, зараженную калифорнийским цветочным трипсом. Этот паразит считается одним из самых опаснейших вредителей цветов и переносчиком вирусов растений, он также атакует фрукты и овощи. Для того чтобы вирус не распространился на территории России инспекторы областного Россльхознадзора сожгли 480 хризантем и 50 гербер, подвергшихся заражению.