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Перед 1 сентября не пустил 8 тыс. цветов в Новосибирскую область Россельхознадзор

Розы, герберы и хризантемы, зараженные цветочным трипсом и без фитосанитарного сертификата, остановили на границе в Карасуке и Толмачево.

29.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

 

Перед 1 сентября не пустил 8 тыс. цветов в Новосибирскую область Россельхознадзор

Цветы могут быть заразными

Более 8 тысяч цветов в минувшие выходные не пустили в Новосибирскую область инспекторы регионального Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства на контрольном посту «Карасук» обнаружили крупную партию цветов без фитосанитарного сертификата. После проверки груз с 7 535 розами вернули отправителю обратно в Казахстан.

На границе в «Толмачево» при проверке партии объемом более 500 тысяч цветов, службы нашли продукцию, зараженную калифорнийским цветочным трипсом. Этот паразит считается одним из самых опаснейших вредителей цветов и переносчиком вирусов растений, он также атакует фрукты и овощи. Для того чтобы вирус не распространился на территории России инспекторы областного Россльхознадзора сожгли 480 хризантем и 50 гербер, подвергшихся заражению.


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