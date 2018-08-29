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ОНФ: страхование ответственности спасет собственников жилья от недобросовестных УК

Аверьяскин: Механизм лицензирования управляющих компаний требует доработки, на данном рынке зачастую по-прежнему спокойно функционируют непрофессиональные игроки.

29.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

ОНФ: страхование ответственности спасет собственников жилья от недобросовестных УК

Не все дома в Бердске имеют должный уход со стороны УК

Механизм лицензирования управляющих компаний, введенный несколько лет назад, к сожалению, не стал фильтром от недобросовестных участников рынка услуг ЖКХ и требует значительной доработки. Такое мнение высказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Новосибирской области Сергей Аверьяскин во время экспертного совещания федеральной тематической площадки «Жилье и городская среда». По словам эксперта, на федеральном уровне необходимо предпринять ряд шагов, реализация которых поможет сделать рынок управления МКД более цивилизованным, сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Внедрение процедуры лицензирования деятельности по управлению МКД и запущенные механизмы по санации рынка от недобросовестных участников изначально сформировали высокий уровень ожидания у субъектов взаимоотношений в этой сфере. Это и созданные лицензионные комиссии в субъектах РФ, и обязанность руководителей управляющих организаций получать квалификационный аттестат, и усиление общественного контроля в этой сфере.

«Но, к сожалению, в первый же год запуска механизма лицензирования всем стало понятно, что никакого фильтра от недобросовестных участников указанные мероприятия абсолютно не дали — на данном рынке зачастую по-прежнему спокойно функционируют непрофессиональные игроки, целью которых является только извлечение прибыли. В сфере управления многоквартирными домами внедряются различные схемы, направленные на сокрытие от государства налогов, незаконное обогащение за счет собственников жилья, некачественное предоставление услуг», — сказал Аверьяскин, подчеркивая, что деятельность лицензионных комиссий носит чисто формальный характер и практически выглядит, как церемониальное оглашение заключений ГЖИ о возможности выдачи соискателю лицензии.

Для того, чтобы в корне изменить ситуацию, по мнению представителя ОНФ, необходимо ввести в процедуру лицензирования обязательное страхование ответственности управляющих организаций в зависимости от величины управляемого жилого фонда. Для этого нужно разработать конкретный «продукт» для страховых компаний. Чтобы исключить применение непосильных санкций в виде штрафов от надзорных органов за нарушение лицензионных требований важно внедрить четкие критерии понятий «угроза жизни» и их уровни, за которые могут быть наложены штрафные санкции разной величины. «Это оградит добросовестных игроков рынка от заказных гонений со стороны надзорных органов», — считает Аверьяскин.

Для формирования ответственного отношения управляющих организаций к доверенному им для управления общедомовому имуществу необходимо ввести требование к минимальной величине уставного капитала юрлиц, решивших заняться этим бизнесом.

В случае, если собственники отказываются принять решение о финансировании работ по устранению предписаний надзорных органов по безопасному содержанию МКД или исключению угрозы жизни проживающим, необходимо ввести механизм принятия такого решения без судебных исков по решению ГЖИ. Если собственники в доме разделились и не могут прийти к единому мнению по определению управляющей организации и несут в ГЖИ разные протоколы, в результате чего дом остается без управления, то нужно дать

право органам местного самоуправления определить для такого дома управляющую компанию. Эти и ряд других мер, по мнению Сергея Аверьяскина, позволят снизить бюрократическую нагрузку на добропорядочные управляющие компании, а также ограничат возможности для махинаций и мошеннических схем на рынке обслуживания МКД.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «ОНФ: страхование ответственности спасет собственников жилья от недобросовестных УК.»

    Вместо ужесточения спроса с халтурщиков — управляшек, не выполняющих свои служебные обязанности, ОНФ предлагает их страховать от проверок? Страховать, увеличивая в конечном счете квартплату жильцов? То есть, наказать честных жильцов, вместо хитрых управляшек? Мне вообще не понятно, чем у нас в городе занимается ГЖИ, кроме исповедования жильцов МКД?

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  2. Аноним

    ОНФ — владельцам МКД: «Слышь, платить!»

    Это был краткий пересказ содержимого статьи.

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