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Мощи святых Елизаветы и Варвары 1 сентября выставят в Преображенском храме Бердска

В Новосибирск прибыла экспедиция «Последний путь святой мученицы», благословленная главой РПЦ. Бердчане смогут прикоснуться к святыне в течение полутора суток.

29.08.2018 Фото: nskmi.ru Нет комментариев

Мощи святых Елизаветы и Варвары 1 сентября выставят в Преображенском храме Бердска

Святых преподобномученица Елизавета и инокиня Варвара

С 27 августа по 2 сентября 2018 года в Новосибирской епархии будет находиться экспедиция «Последний путь святой мученицы», организованная по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Экспедиция прибывал с иконой с частицами мощей святых преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары, сообщили в медиацентре Новосибирской митрополии.

Встреча экспедиции прошла 27 августа в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска.

Далее святыни будут находиться в следующих храмах:

· В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска (ул. Советская, 91) с 27 августа с 16:00 по 29 августа до 8:00.

· В Новосибирской областной клинической больнице 29 августа с 9:00 до 13:00.

· В храме в честь святого страстотерпца царя Николая (ул.Никитина, 105/1) с 29 августа с 14:00 по 31 августа до 7:45.

· В Александро-Невском соборе (ул. Красный проспект, 1а) с 31 августа с 8:20 по 1 сентября до 13:00.

· В Преображенском кафедральном соборе Бердска (ул. Горького, 44) с 1 сентября с 16:00 по 3 сентября до 8:00.


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