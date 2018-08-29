Путин по традиции провел выходные в Тыве

Президент России Владимир Путин провел минувшие выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «президент по пути в Кемерово [в понедельник Путин работает в столице Кузбасса] решил вылететь раньше и провел эти субботу и воскресенье в Тыве, на Енисее».

«[Путин] походил по горам, полюбовался красотами», — добавил представитель Кремля, уточнив, что «это был туризм — видовой, природный туризм».

По словам Пескова, главу государства сопровождали в течение двух дней директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, глава Тувы Шолбан Кара-оол. «Был также министр обороны Шойгу и директор ФСБ Бортников», — отметил пресс-секретарь.

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На отдыхе президент был в одежде цвета хаки. На нем была майка «Армия России».

Судя по фотографиям, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он собирал грибы. На нескольких фотографиях видно, как президент совершает прогулку на катере.

Это не первая поездка президента на отдых в Тыву. В августе прошлого года он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщал Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере. Президента тогда сопровождали Шойгу, глава Тывы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.

В 2013 году на рыбалке в Тыве Путину удалось поймать на блесну, которую ему дал местный егерь, 21-килограммовую щуку. Таким образом, глава государства установил свой собственный рекорд.

«Да, я знаю, что это рыбаков и любителей (рыбалки. — Прим. ред.) беспокоит. Читал это и в интернете видел. Честно говорю, при мне измеряли: было 20 килограммов. Хотя многие считают, что она маловата была, на 20 килограммов не тянет, но тем не менее — то, что я видел», — рассказал Путин, отвечая на вопрос о своем самом большом улове в ходе «прямой линии», которая состоялась 15 июня.