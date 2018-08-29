Путин по традиции провел выходные в Тыве

Президент России Владимир Путин провел минувшие выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «президент по пути в Кемерово [в понедельник Путин работает в столице Кузбасса] решил вылететь раньше и провел эти субботу и воскресенье в Тыве, на Енисее».
«[Путин] походил по горам, полюбовался красотами», — добавил представитель Кремля, уточнив, что «это был туризм — видовой, природный туризм».
По словам Пескова, главу государства сопровождали в течение двух дней директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, глава Тувы Шолбан Кара-оол. «Был также министр обороны Шойгу и директор ФСБ Бортников», — отметил пресс-секретарь.
Видео ТАСС
На отдыхе президент был в одежде цвета хаки. На нем была майка «Армия России».
Судя по фотографиям, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он собирал грибы. На нескольких фотографиях видно, как президент совершает прогулку на катере.
Это не первая поездка президента на отдых в Тыву. В августе прошлого года он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщал Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере. Президента тогда сопровождали Шойгу, глава Тывы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.
В 2013 году на рыбалке в Тыве Путину удалось поймать на блесну, которую ему дал местный егерь, 21-килограммовую щуку. Таким образом, глава государства установил свой собственный рекорд.
«Да, я знаю, что это рыбаков и любителей (рыбалки. — Прим. ред.) беспокоит. Читал это и в интернете видел. Честно говорю, при мне измеряли: было 20 килограммов. Хотя многие считают, что она маловата была, на 20 килограммов не тянет, но тем не менее — то, что я видел», — рассказал Путин, отвечая на вопрос о своем самом большом улове в ходе «прямой линии», которая состоялась 15 июня.
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Все таки правильный и хороший мужик наш президент!
А вот многим мужланам стоило бы поучиться и взять в пример, а не водку на рыбалках жрать до беспамятства!
29 41
так может и он бы «водку жрал», кабы не был лицом медийным.
а может просто не показывают.
43 23
Мочь-то может — да вот не жрёт. В отличие от удалено
Почувствуйте разницу, как говорицццо.
21 21
да вы никогда не узнаете, как оно на самом деле. Ну, может через много лет, из чьих-нибудь мемуаров.
Ситуация изменится, нужен будет свой рубаха-парень на селе, покажут как тосты толкает. Или как ныряет в Марианскую впадину и поднимает со дна затонувшие кувшины.
Это большая политика. Это имидж. Это то, что надо сейчас показывать потребителю.
37 17
данилов: фактов и доказательств что «жрет» нет
только больные фантазии злопыхателей
20 30
сказал- как отрезал))
Вы всегда меня умиляли своей убеждённостью и бескомпромиссной верой.
Хотя, с другой стороны, всё таки, ещё раз хочу донести до вас мысль: если кто-то думает не так как вы, это вовсе не означает что он обязательно «в контрах».
34 14
Представьте, есть люди которые вообще не пьют, так как им это не интересно, Путин один из таких людей.
13 14
представляю, я один из них ))
14 7
Ложь. Есть даже видео с полуофициальных мероприятий где он под шафе песенки распевает.
0 3
Тихо подкрался и лизнул
18 5
ПУТИН И НАРОД
Рыбаки у берега сидели,
Угасал пылающий закат,
Над рекою тихо, еле–еле
Слышался родной душевный мат.
Вдруг, как в сказке, расступились волны
И на берег, взглядами искря,
Все экипированы по полной,
Вышли тридцать три богатыря.
Сняли ласты, выплюнули воду,
Галстуки поправили слегка
И, проинспектировав природу,
Мужикам общупали бока.
А потом, прикинувшись кустами,
В запонки сказали : — Берег чист!
И явился перед рыбаками
Небольшой такой аквалангист.
Взгляд проникновенен аж до жути,
Несмотря на тину в волосах…
Мужики присели: — Это ж Путин!
Вон и чёрный пояс на трусах!
— Здравствуйте! Владимир. Буду краток.
Скоро всё изменится у вас,
Будет счастье, рыба и достаток –
Я нашёл в реке подводный газ!
Шок от судьбоносности момента
Мужиков как громом поразил!
Счастье просто видеть президента,
А в трусах и с газом? Эксклюзив!!!
Тут один с огромнейшим усильем
Разомкнул заклеившийся рот:
— Надо срочно выпить за Россию!
И за нас, ну, в смысле за народ!
-За народ! — Владимир подобрался,
Потеплела глаз холодных синь,
Пригубил полстопочки и сальцем
По-простому, скромно закусил.
Оглядел леса, поля и дали,
Отряхнулся от текущих дел:
— Нет ли тут у вас в кустах рояля?
Я бы вам про Родину попел…
Мужики переглянулись хмуро,
Что не захватили инструмент…
— Не хватает нам пока культуры.. —
Загрустил с народом президент.
В общем, спели под стакан и ложки,
В унисон, без всяких запевал,
Про Россию-мать, про путь-дорожки,
И в конце – «Интернационал».
Президент расслабился впервые,
Поглядел на всполохи зари:
— Как же хорошо у нас в России!
Ширь! Природа! Люди! Пескари!
Зацепило мужиков неслабо
И, решившись, кто-то от души
Вдруг сказал: — Ещё по сто и к бабам?!
Бабы наши тоже хороши!
Все засуетились в предвкушеньи,
Но Владимир, даром что ослаб,
Твёрдо заявил, как поздний Ленин :
— Не до баб, ребята! Не до баб!
Всё ж на мне! Пашу, как в шахте с тачкой!
Нефть, алмазы, запуски ракет…
А ещё ведь погулять с собачкой,
Заплатить за воду и за свет!
Некогда, буквально, склеить ласты,
Вот, на правой – трещина насквозь…
Как назло, ещё и пе*****в,
Извиняюсь, много развелось…
Всё понятно. Некогда, конечно…
Но помочь-то мужики хотят —
Все решили, что хоть в части женщин
Каждый за вождя внесёт свой вклад!
И, познав с народом единенье,
Получив поддержки крепкой нить,
Вождь пошёл вершить предназначенье
И всем сердцем Родину любить!
Поступью своей хозяйской, валкой
Он ушёл, как водится, вперёд…
Мужики вздохнули: — Ласты жалко!
Так, по кочкам, до конца порвёт…
В спину посмотрели умилённо:
-Президент, а посмотри, как прост!
И, достав из ватников погоны,
Сели обмывать прибавку звёзд.
Юрий Викторов
2 2
a.danilov! Мастера спорта, как правило, водку не жрут. Могут,конечно, слегка принять, но не более. Хотя вряд ли поймёте…
21 30
образ публичного медийного лица делают имиджмейкеры, а не былые регалии.
Хотя, вряд ли поймёте.
28 15
Достижение т.н. регалий подразумевает тренировочный процесс, режим и отказ от ряда вредных излишеств на протяжении целого ряда лет. Формируются и закрепляются привычки.
Также. Звание «Мастер спорта» не относится к былым. В отличие от разрядов. Напрягитесь и,может быть, осилите. Google в помощь.
7 30
«былые регалии»- обобщение, ессно. Думал, это и так понятно.
Ну, у меня есть мастера спорта знакомые, которые нормально так квасят. И есть, те кто не имеет спортивных достижений и не пьёт, вообще. И?? абсолютно ни о чём не говорит.
А как спиваются мастера спорта(особенно уйдя из большого спорта) может быть осилите, на пАру с гуглом.
28 8
Называйте своих мастеров (хотя бы вид спорта) и йа вам подскажу настоящие ли они или как бы мастера.
«И?»..если логика была непонятна, то повторять смысла нет.
5 21
Спортсмены не любят сложностей и идут на пролом. Алгоритм прост: «отрицать всё и всех, что не соответствует тому что я только что трепанул»
1 1
Не передеритесь!!!Спортсмены бухают ай да ну сам видел,небухающих спортсменов не видел….совсем.
0 0
Какие то странне грибы они собирают. И ведь не у кого не хватит смелости сказать ВВП что это не грибы а кедры. И с корнем их рвать не принято в России.
29 14
Уже рассказали, что он пересадил несколько молодых кедров! С куском дёрна вокруг корешков, есссно.
Так что твой пук был точно в лужу.
12 24
На фотографии подписано грибы значит это грибы
18 7
На заборе тоже бывает подписано — веришь?
0 0
Ещё раз подкрался
8 3
Подкедровники Тувинские. Шойгу рассказывает рецепт засолки на зиму. Скоро они появятся вопросы всех солдатских столовых.
21 5
а я всё же рискну, и скажу, что в руках Путина не грибы, а кедры.
Только не вздумайте репостить этот комментарий или ставить лайки — ни к чему лишние жертвы среди гражданского населения
0 2
да хоть какие брутальные картинки нашего альфы рисуйте, для народа любой гипноз подойдет )
на фоне внутренней войны с населением через отнятие пенсий, повышение ндс, тарифов, налогов, акцизов ,падения рубля таких картинок надо больше, куда больше..))
32 19
В СССР/РСФСР/РФ — России, пенсионный возраст не изменялся со времён закона 1932 года!!! И планируется не единовременное повышение, а постепенное, до 2032 года! И, кстати, президент ещё не одобрил эти изменения, выразил своё неудовлетворение предложенным проектом. Уймитесь уже.
Германия — 67 лет, Франция — 67 лет, США — 65 лет, Япония — 70 лет! Ну там ещё всякие шведы/датчане/голландцы/испанцы — 65-67 лет, причём одинаково мужчины и женщины! Ну, и прочая, и прочая.
15 37
Гость, ты совершенно напрасно пытаешь спорить фактами с теми, кому они не нужны!
Помните как организатор митингов против пенсионной реформы в новосибирске говорил: «надо протестовать не фактами, а сердцем!»
Вы им хоть какие доказательства представьте, им все по боку!
8 27
уровень жизни у простого народа там такой же ?
36 12
А это при чем.
Почти во всех странах бывшего СССР возраст тоже уже подняли.
10 26
так у нас не просто возраст дожития подняли, многим старым и на пенсии приходится буквально выживать:
— В I полугодии 2018 г. российские банки выдали заемщикам старше 60 лет 1.91 млн. кредитов на общую сумму 212.75 млрд. руб.
— Количество новых кредитов пенсионерам выросло на 11%, а сумма выдач увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Вы просто вдумайтесь, в I полугодии 2017 г. было одобрено 62.5% кредитных заявок от граждан старше 60 лет, а в январе-июне 2018 г. – 69.0%.
— В целом на 01.07.2018 г. открытые кредиты имели 8.28 млн. российских пенсионеров, а их общая задолженность перед банками составила 885.99 млрд. руб.
В среднем каждый заемщик старше 60 лет должен банку 106 тыс. руб ! Это очень много.
Пенсионеры сегодня берут кредит — чтобы купить себе лекарства, еды, заплатить за ЖКХ.
Банки не волнуются, что пенсионеры не выплатят кредит или умрут до выплат (коллекторы тут только помогают) — долг по наследству перейдёт детям и родственникам пенсионера. (с)
15 11
А с чего вы взяли, что кредиты берут на лекарства и ЖКХ? У меня родственница пенсионерка кредиты берет на современную бытовую технику и мебель.
10 13
Так для детей и берут многие.
9 3
Сравните ещё уровень доходов, социалку, дороги, здравоохранение и т.д., а не только возраст выхода на пенсию.
18 12
А чего в натовской одежде?
17 11
Новый мэр — вы меня удивляете и умиляете,когда задаете такой глупый вопрос:»А чего в натовской одежде?» Во-первых,если спросить нормальным литературным языком,то должно звучать так:»А почему на нем армейская форма НАТО?».В НАТО немножко другая форма и для каждого подразделения тоже имеются различия.В настоящее время у нас тоже в армии имеются такие формы каумфляжа одежды,но вы,наверняка,этого не знаете.И еще,в последнее время промелкнуло сообщение,что для армии разработана специальная одежда,которая меняет свой цвет в зависимости от места нахождения,что меня очень радует.
И еще,а чего это так оппозиционеры заволновались,где отдыхает президент России??? Что,опять начинают завидовать и сплетни вокруг плести? Когда же они наконец-то успокоятся и займутся только своей жизнью!
Человек ——
8 21
Прочитал ваше сочинение, но так и не понял, почему в натовской одежде
13 11
Ваше объяснение меня не удовлетворяет. Он в натовской одежде потому что продался НАТО, либо настолько не уважает свою страну и армию, что оделся в одежду потенциального противника. Это тоже самое, если бы Сталин ездил на шашлыки в форме вермахта.
13 12
Сталин ездил исключительно на советских автомобилях. А сейчас наш ВВП как раз на автомобилях вермахта.
14 10
Вы лжете. Лимузин президента — отечественной разработки (НАМИ).
Вермахт издох очень давно и к производству
легковых автомобилей отношения не имел.
10 14
и, как давно он на отечественном ездит? ))
12 10
Всю сознательную жизнь! Начал с «запорожца»!
6 3
Сегодня в Новосибирске на немецком зажигал,
6 3
К слову про Вермахт: детишки то у него в немецкой спецшколе учились. Сознательная жизнь, ага
0 4
Новому мэру и Анониму что-то объяснять — это означает,что сам дураком станешь.
Если уж тебе не понять стало — напиши письмо самому президенту,он тебе ответит или вызовет к себе,а Анониму покажет свою машину…
Вот к тебе аналогичный вопрос — а почему ты называешься новым мэром а не старым мэром,это что,маскировку сменил???
Человек —-
5 15
Когда у кремлеботов заканчиваются аргументы — они переходят на личности)
17 8
Надо уметь объяснять.По поводу вашего вопроса почему Новым мэром, потому что ник Человек уже занят вами, а почему не старым да по той же причине почему и вы Человек а не Животное
2 1
Новый мэр — так выходит,что этот мундир вы сами самовольно на себя нацепили,чтобы всем показать,что вы какой-то шеф,не так ли???
Если нет,то изучайте грамматику,ну что вы постоянно пишите без запятых?
Человек —
0 3
Запятые это ваше,мне время дорого на одном дыхании пишу.Давай чел целую тебя крепко,иди вождя своего слушай и в ладоши барабань
0 0
С пленного снял! Чё непонятного?!
5 2
и чего грустить из за растущих налогов, ндс , тарифов и цен ?))
РПЦ нам поможет ):
Привезенные в Россию мощи святого Спиридона помогут вернуть работу.
С греческого острова Корфу в Краснодар прибыл ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского — святого, который, по преданию, каждый год снашивает пару башмачков. Ковчег провезут по нескольким городам нашей страны. В Москве мощи окажутся 22 сентября.
Святой Спиридон Тримифунтский — христианский чудотворец, живший во II–III веках на Кипре. Его помнят как исцелителя неизлечимых больных и даже воскрешателя мертвых. Сейчас, во время экономического кризиса, помощь Спиридона может быть весьма кстати.
По словам Всеволода Чаплина, в связи с обеднением большого количества людей в нашей стране и с распространением уныния из-за постоянной погони за деньгами недостатка желающих поклониться Спиридону не будет.
https://www.mk.ru/social/2018/08/26/v-rossiyu-privezli-moshhi-svyatogo-spiridona-pomozhet-vernut-rabotu-v-krizis.html
))
5 7
Залепил новые фотки с отдыха
2 2
Пацанский отдых, чотам…
Это вам не хань разбавленную в антальях/патайях лакать!
Сибирь, Енисей, кедр, тайга..
13 1
И всё без отрыва от производства!
5 2
В каком месте у Путина «натовская» одежда? И что такое — «натовская»?
6 10
Ботинки — внешне выглядят как ботинки ВВС США.
Сделаны в Индонезии, куплены на Амазоне.
Я в таких же на мотоцикле езжу.
9 5
Новому мэру всё, что отличается от х/б и п/ш Советской армии, одежда врага . Ну, в самом лучшем случае -одежда вероятного противника.
4 8
Про «вероятного врага» рассказывает как раз второй с фоточки. Который предпочитает одежду «вероятного врага». И жить уедет скорее всего к «вероятному врагу», когда здесь припекать начнёт
1 1
Комплект «Ратник», не?
5 0
Может и Ратник, только явно с НИИ а не с армейского склада!
2 5
Фу фу фу
1 6
На счёт НАТОвской одежды Путина Все мы помним, как пропавший ныне Димон, на отдыхе щеголял в американской армейской тужурке М-65 со срезанными шевронами https://korrespondent.net/world/3743856-na-kurtke-medvedeva-razghliadely-amerykanskye-shevrony
А тут значит и сам Национальный Лидер неудержался, напялив на себя американскую куртку Boundary Peak Jacket….с наклеенным лейблом «Армия России»
Что это, дорогой товарищ Шаман? Импортозамещение по русски или наши национальные лидеры носят одежду потенциального противника, что бы изучить врага изнутри, ну, примерно как кремлёвская говорящая теле-голова Катя Андреева, после милых рассказов, как прекрасен наш Крым, едет отдыхать в Испанию https://youtu.be/7O7kGZSwU1o
6 7
Товарищ Шаман, будете брать? https://pbs.twimg.com/media/Dlrwa7gX4AAF2Zv.jpg:large
5 8
Всё как обычно Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию о том, что Владимир Путин на отдыхе в Туве был одет в куртку американской фирмы Abercrombie and Fitch, название которой заклеено лейблом «Армия России». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 августа.
8 8
В защиту нашего любимого Национального Лидера можно сказать, что его опять подставил Сергей Кужугетович Шойгу, просто дав курточку из своего армейского гардероба, как мы помним, наш министр обороны, уже подставлял нашего всенародно избранного Президента, подсунув ему для съёмок в агитке Оливера Стоуна «The Putin Interviews», запись действий американской армии в Афганистане, выдав за нашу в Сирии, не пора ли нашим специальным службам разобраться, на кого работает Сергей Кужугетович Шойгу
8 8
А куртки разные, пуговицы на разной высоте пришиты.
1 1
Где это у нас в ЮВА противники ?
Все швейное (абсолютно все) сделано в Азии.
Потому что требует ручного труда.
ЗЫ
шарился недавно по алиэкспрессу —
там можно купить среди прочего армейскую форму армии Тайваня (со знаками различия) и
сапоги люфтваффе времен WW2.
5 2
Ему выходные не в Тыве нужно проводить, а в Гаагском трибунале.
8 8
О эти влажные бандеровские мечты! гаага, план маршалла для юкрейн, списание кредитов… Всё — лишь бы не работать или лёжа дрова колоть! И чтоб варэники в рот залетали сами!
12 10
А некоторым семьям не хватает средств свозить детей в Новосибирский зоопарк…….
9 9
Всегда были и будут такие семьи и индивиды, при любом правительстве.
8 6
Жалею что состарился в этой нестране,где «люди мусор»(со слов персонажа культового фильма Говорухина…
7 7
Жалею что состарился в этой нестране,где «люди мусор».
Какие проблемы, папаша? В зависимости от ваших политических …вкусов к вашим услугам 2 страны, где даже язык не придётся учить. Если либерально-европейские -Украина, пжлст. Если ностальгическо-колхозные -Белоруссия. Нет проблем. Что время-то теряешь, несчастный? Что характерно, везде поучат родину любить. Постарайся осилить курс обучения.
4 5
И вам сынок выжить,сохранить честь и веру,увидеть свершившиеся «экономическое чудо»,ну и до пенсии дотянуть!!!
3 4
Путин красавчег. А нытики есть нытики..
8 9
Два ботаника…
1 2
Гойки Митичи, йо-мана!
0 0
Вот и сцепились в комментах патриоты и либералы и остальной мусор на тему одежды ввп! Что и требовалось кремлевским политтехнологам! А проблемы страны?
Так их нет! Всё хорошо! Вот проехал недавно в поезде через всю Россию после 40 лет и увидел всё те же холупы мазаные
много разрушенных заводов и ферм и много автомобилей иностранного производства
1 3
Аноним — 14.32
Да вы же сами все объяснили,что вы проехали в поезде — это означает,что вас никто,повторяю,никто,персонально по заводам не водил и ничего вам не показывал.Все так и должно быть — а как ты хотел,чтобы заводы находились рядом с ж/д и прямо перед поездом вам все показывали что производят в стране? Хорошо,что вы хоть не приняли участие,что носит президент России на природе/какие носки,трусы и прочее/- ну прямо как бабы на заваленке ребята с оппозиции взялись эту тему обсуждать.Что,больше действительно поговорить не о чем? А где проблемы города и окрестностей,Академгородка и Новосибирска? Вот об этом надо лучше писать и поменьше о всяком негативном:где,кто,кого убил или изнасиловал,не очень-то интересно все это читать.
Человек —-
p.s.надеюсь,проверяющий мой комп.не поставит сразу минус,ну прямо крючкотвор будет этот деятель,но не человек.
1 1
«после 40 лет холупы»…как Илья Муромец или в запое был?
1 0
Там кстати не только курточку американскую разглядели, но и другие туристические ништяки из стран НАТО, как-то, карбоновая трекинговая трость австрийской компании komperdell и «скромный» бинокль Geovid, от легендарной немецкой компании Leica.
Как думаете дорогой товарищ Шаман, почему наш Национальный Лидер пользуется дорогущим натовско-немецким биноклем, когда у нас есть свои, прекрасные бинокли компании «Комз-Байгыш» из Татарстана, при чём на сотню тысяч дешевле?
2 3
Поросенок Пётр — ну как бы тебе так деликатно ответить,чтобы ты понял….Видишь ли,у нас на складах многое чего осталось от тех далеких времен -90-х годов,когда все скупалось и тащилось в Россию.
Вот и сейчас,поехали на пару дней отдыхать,ну и решили взять эти уже ненужные всем отсталые вещи — сейчас уже гораздо лучшие у нас есть,на зачем их обязательно показывать,если после двух дней путешествия все это старьё выбросится.Ну,наконец-то,вам понятно,или опять вы желаете,что у Президента есть,а у вас нет.И,знаешь,вот честно говоря,вот такие вещи обсуждать,во что одет Президент,какой бинокль у него — это ведь любят бабушки на заваленке обсуждать,ну а тебе-то,взрослому мужику,зачем это надо? Что,это доставляет тебе какое-то удовольствие???
Человек ——
3 3
Да тут всё просто дорогой товарищ Шаман, ты президент страны, то тут, то там говоришь про импортозамещение, российский технологический прорыв, бла-бла-бла, а сам пользуешься иностранными брендами премиального класса или ты кремлёвский пропагандист, круглыми сутками вещаешь с центральных каналов, как прекрасен наш Крым, а сам, едешь отдыхать в Испанию или ты депутат-сенатор, с пеной у рта топишь за патриотизм, за Великую Россию, а твои дети, давно уже живут за границей, да и сам ты туда ездишь лечиться и тд и тп.
Это называется лицемерием и вызывает определённые чувства и отношение.
0 4
«Путин в джинсах/куртках/ботинках не российских ..» — обожемой, предъява по понятиям
Вас не смущает китайский эпл у бОльшей части мировых лидеров? Швейцарские часы? Английская шерсть костюма товарища Сталина никого в СССР не взволновала? Немецкая стоматология товарища Брежнева вас не сильно беспокоила в семидесятые годы?
Мне, отчего-то представляется, что в чем бы ни были одеты те, кто вам, лично, не нравится, вы будете публично высказывать свое недовольство. Самим фактом существования предмета вашего недовольства.
Что на это сказать? Ваши проблемы — это, только, ваши проблемы.
3 1
Да, лицемерие и враньё, основа вашего мировоззрения, тут я с вами совершенно не спорю и абсолютно согласен.
0 4
-Ты слышал? Говорят Путин ноги сломал??
-Да ты чё! Кому?!
1 0