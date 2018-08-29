Конкурс «Бердская красавица-2019»

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шёл 2017 год…
16 2
да уже лет 5-6 подряд так.
В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
Отсюда и название.
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А почему только женщины?
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Конкурс для мальчиков надо на календарь влупить ?
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Даёшь конкурс Бердский красавец!!!
59 6
Так Шестернин же! Не?
Его «бердским красавцем» назначили вроде?
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Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.
8 3
указывайте хоть возрастные рамки чтоли….ну что это….
21 3
женщина в любом возрасте может быть блистательной.
Меня, например, восхищает Моника Белуччи в свои 53.
Думаю, вряд ли бы кто-то отказался от бердского календаря с ней
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Самое то Моника Белуччи была в 36 лет, в фильме «Малена», например. Сейчас как-то подсдала. Руки всё же выдают возраст, и шея.
Говорили ей: Не связывайся с Исмаиловым!
4 1
согласна, тетенек надо отсортировывать
8 0
Вот все хорошо, все понимаю, красота там и прочее. Но вот почему-то не нравиться когда дамы накачивают губы. Сразу напоминают то ли утенка, то ли Гуинплена. Или это только мне так видится.
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Не только Вам). Мне, как женщине, их представленных выше нравятся Карькова и Ильина.
3 5
Сейчас модно стало накачивать верхнюю губу как у Симпсонов
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Работа фотографов очень слабая. Единственное удачное фото — портретный снимок Ирины Беляцкой. ИМХО, канеш!
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фотографии присылают сами участницы.
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Несовершеннолетних детей уберите из статьи. Ну или заретушируйте их лица.
3 0
все приславшие фото, дают согласие на публикацию. За несовершеннолетних- родители.
По опыту предыдущих, несовершеннолетние идут вне конкурса. Максимум- зрительские симпатии.
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Одни и те же лица каждый год
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