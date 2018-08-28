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Дому по ул. Комсомольская, 24 28 лет, обещали произвести ремонт подъездов (за это время косметический ремонт проводился дважды, живем в ГЕТТО с облупившейся краской и штукатуркой) сменить лифты обещали в августе, но он уже прошел.

В ООО «Гурман» ничего не говорят о замене, хотя мы перешли к региональному оператору ….. Куда жителям обращаться?