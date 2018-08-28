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Что за бардак со стоящими у дома по ул. Комсомольская, 24 случился ночью с 27 на 28 августа, когда автомобильная сигнализация сработала с двух часов ночи и орала до до 4-х часов?????

В результате позвонили по номеру 112, вызвали наряд полиции, который вроде прекратил вой сигнализации, но тут не дали поспать уже патрульные полиции, пришли оформлять протокол! Такой дебилизм может быть только в г. Бердске, при чем здесь пострадавшая семья от недосыпа, почему бы не спросить с виновников и наконец-то их привлечь к административной ответственности для чего вообще существует КОАП??????