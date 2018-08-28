Кадастровый инженер в суде: Первый вице-мэр Бердска просил «помочь хорошему человеку» — дочери начальника полиции

Сегодня, 28 августа, продолжился судебный процесс по уголовному делу о махинациях с землей бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк.

В зале судебного заседания в качестве свидетеля допросили кадастрового инженера УКС Максима Замулина. В суд инженер пришел с адвокатом. Инженер заметно нервничал, отвечал на вопросы гособвинителя Анны Беловой, порой долго обдумывая слова. Но все же его показания в суде и в ходе следствия значительно отличались.

В частности, в ходе расследования Максим Константинович говорил, что получал указания от сотрудницы мэрии Анны Колесниковой, которую в свою очередь просил первый вице-мэр Бердска Александр Тужик «помочь хорошему человеку» Песляк и оформить без волокиты технический план индивидуального строения на земельном участке в лесу Нового поселка.

В суде Замулин от своих показаний на стадии следствия не отказался, но подчеркнул, что протекции и занесения ложных сведений в техплан он не делал. Услуга обошлась Песляк на общих основаниях в 6200 рублей.

— Технический план можно долго делать. Меня попросили, чтобы я его сделал быстро, — уточнил Максим Замулин.

Кадастровый инженер пояснил в суде, что подписал технический план не с первого раза.

— Первый раз на земельном участке стоял вагончик, без прочной связи с землей. Статья 130 Гражданского кодекса гласит: для того, чтобы признать строение капитальным у него должна быть прочная связь с землей. Я рассказал о вагончике своему начальнику Алексею Егошину (директор управления капитального строительства — прим. ред.) и отказался делать и подписывать технический план на данный объект. Екатерина пообещала все исправить, — пояснил Замулин.

Через некоторое время Песляк позвонила Замулину и сообщила, что построила новый дом, который тот признал капитальным и выдал техплан. Кадастрового инженера немного смутило, что площадь дома составляет 24 квадратных метра, построен дом из ОСБ (плиты из стружки, используются для декоративной отделки — прим. ред.) , в доме кроме окна и двери не было электричества, водоснабжения, водоотведения и отопления. То есть «потемкинская деревня». На вопрос гособвинителя, на каком основании кадастровый инженер признал дом капитальным, видел ли он тот самый фундамент и прочную связь с землей, ответить инженер не смог.

— Мне приходилось много составлять технических планов. Дома все индивидуальные. В следующий раз я буду делать экспертизу, — заверил суд кадастровый инженер.

Максим Замулин рассказал суду о том, что его вызывали в прокуратуру в рамках проверки по заявлению жителя Бердска и спрашивали о том, почему он подписал данный техплан. После этого инженер созвонился с Екатериной Песляк и сказал, что этот дом необходимо снести, чтобы избежать дальнейших вопросов. Песляк снесла строение после того, как получила права собственности на земельный участок. Об этом служба УКСа сделала соответствующий акт.

Однако следствие полагает, что фактически капитального строения не было и в документы внесены ложные сведения о таковом. Веди именно наличие дома позволило Песляк скоропостижно осуществить сделку перевода участка из аренды в собственность и выставить его на продажу.

Александр Тужик тоже предстал сегодня в суде в качестве свидетеля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бывший бердский чиновник открестился от своего участия в выделении земли Песляк и Проценко. Александр Михайлович заявил, что в его рабочем кабинете постоянно работала видеокамера, так что «ничего такого» он не делал и не говорил.

Первый замглавы Бердска Александр Тужик уволился по собственному желанию 23 апреля 2018 года. Два года Александр Михайлович был «правой рукой» мэра. Но после череды коррупционных скандалов в подведомственных ему подразделениях освободил рабочий кабинет в бердской администрации.

В сегодняшнем заседании суд продлил обоим фигурантам дела домашний арест на 3 месяца — до 29 ноября. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Екатерине Песляк судья разрешила общаться с мужем и увеличила период времени для прогулки на час.

Следующее заседание суда назначено на 10 сентября.

Суть дела

По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,1 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. С 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.