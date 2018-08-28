Роскомнадзор угрожает «Яндекс.Видео» блокировкой

«Если «Яндекс» не примет меры, то по закону сервис «Яндекс.Видео» должен быть заблокирован. Вообще, конечно, решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться», — сказал Субботин.

«Давайте дождемся исполнения решения, будем проводить с ними консультации», — отметил чиновник.

Субботин уточнил, что трое суток отсчитываются с момента направления компании уведомления о необходимости исполнить судебное решение. «В четверг ближе к вечеру истекут эти трое суток», — добавил он.

Как сообщалось накануне, Роскомнадзор направил в «Яндекс» уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис «Яндекс.Видео».

24 августа холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым «Яндекс» должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу.

В пресс-службе «Яндекса» тогда от комментариев отказались.

В холдинге уточняли, что поисковая выдача «Яндекса» предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне!».

Источник: Интерфакс