Дачные автобусы переходят на осенний график движения в Бердске
Роскомнадзор угрожает «Яндекс.Видео» блокировкой
Москва зеркально отреагирует на антироссийские шаги США
Самые масштабные военные маневры с 1981 года пройдут в сентябре
Под домашним арестом останется обвиняемый в махинациях с землей экс-начальник полиции Бердска до 29 ноября
Как и мы: Путин считает, что изменения в пенсионном законодательстве должны иметь «человеческое измерение»
Заменить классных руководителей в школах на мужчин требует Жириновский
Ждем! С заявлением о повышении пенсионного возраста выступит Путин в телеобращении к народу
Похитившую более 2 млн рублей экс-чиновницу с пособниками судят в Бердске