90% бердчан поставили подписи против повышения пенсионного возраста

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Больше 90% бердчан, прошедших мимо пикета движения «Суть времени», организованного в субботу 25 августа, поставили свои подписи под обращением к Президенту РФ против пенсионной реформы Правительства РФ.

Ранее власти Бердска не согласовали два пикета в центре города. Со второй попытки активистам удалось согласовать пикет в тихом и немноголюдном месте около ДК Родина.

Тем не менее, по словам местного координатора движения Марины Волковой, удалось собрать немало живых подписей президенту, потому что практически никто не отказывал. Кроме того, несколько человек высказали на видео свое отношение к антинародным инициативам власти и предложили свою помощь в сборе подписей.

А около памятника Ленину, где власти дважды не согласовали пикет, ссылаясь на другие мероприятия, которые должны были там проходить в тоже, что и пикет, время, мероприятия обнаружены не были.

Напоминаем, по всей стране идут протестные акции. Пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию женщинам в 63 года, мужчинам — в 65 лет.