Под домашним арестом останется обвиняемый в махинациях с землей экс-начальник полиции Бердска до 29 ноября

Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич в судебном заседании сегодня, 28 августа, продлила срок домашнего ареста бывшему начальнику полиции Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк на три месяца — до 29 ноября. Обвиняемые в махинациях с землей, по версии следствия, причинили ущерб муниципалитету Бердска в 2 103 000 рублей.

Режим домашнего ареста для экс-начальника полиции Сергея Проценко оставили прежним. Его дочери и сообщнице Екатерине Песляк судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич разрешила общение с мужем и изменила время прогулок по ходатайству защиты обвиняемой.

— Прошу изменить время для прогулок с 9 утра на 8 утра, так как моей доверительнице необходимо отводить малолетнего ребенка в детское дошкольное учреждение до 8:30, — ходатайствовала защита.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в бердском городском суде громкий процесс о махинациях с землей против бывшего главного полицейского Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк начался 15 августа. Судья начала первое заседание без потерпевшей стороны, коей признан глава Бердска Евгений Шестернин, поскольку мошенническим путем, по версии следствия, хотели присвоить муниципальную землю.

Представителем потерпевшей стороны выступает замначальника юридического отдела мэрии Бердска Наталья Гончарова. На прошлом заседании, 24 августа, сотрудница мэрии не смогла назвать сумму ущерба, причиненного администрации Бердска в результате преступных действий Проценко и Песляк. На этот раз она изменила свои показания.

Следующее заседание суда назначено на 10 августа.