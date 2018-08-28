Как и мы: Путин считает, что изменения в пенсионном законодательстве должны иметь «человеческое измерение»

Путин потребовал справедливого подхода при рассмотрении изменений в пенсионной системе
Глава государства подчеркнул, что «все решения будут касаться судеб миллионов людей».
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что изменения в пенсионном законодательстве должны иметь «человеческое измерение» и быть справедливыми.
Глава государства попросил не забывать, что «все решения будут касаться судеб миллионов людей» и должны учитывать интересы граждан. С такими словами президент обратился к участникам совещания по социально-экономическим вопросам, комментируя предлагаемые правительством изменения пенсионной системы.
По словам Владимира Путина, «здесь нельзя действовать механически, формально, только взвешенно и только осторожно». Глава государства добавил, что необходимо «считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются».
«Именно такое — человеческое измерение — должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта [о пенсионной системе]», — указал президент.
Путин сделал акцент на том, что все решения, связанные с обеспечением интересов граждан старших возрастов, «должны приниматься с опережением». «Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда, должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет», — отметил Путин.
«Мы не можем руководствоваться известным принципом [французского монарха] «короля-солнце» Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня — хоть потоп», — подчеркнул президент. — Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране».
Глава государства добавил, что преобразования необходимы для того, чтобы пенсионная система РФ соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была «финансово устойчивой на десятилетия вперед», чтобы такие изменения обеспечивали «достойное качество жизни, защищали нынешнее и будущее поколение наших граждан».
«И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными», — подчеркнул Путин.
Реформа в сфере пенсионного обеспечения, по словам президента, «безусловно, вызвала ожидаемую реакцию — достаточно острые дискуссии в обществе». «Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода», — отметил Путин. Он назвал предлагаемые изменения в пенсионной системе «наиболее острой на сегодняшний день темой».
«Мы договорились, что коллеги в правительстве в ходе работы над законопроектом [об изменениях в пенсионной системе] ко второму чтению проведут консультации с политическими партиями, профсоюзами, с общественными организациями, с регионами, с экспертным сообществом дополнительно», — сказал глава государства. Он обратился к участникам встречи, отметив, что «хотел бы, конечно, сегодня услышать, какие корректировки в законопроект вы предлагаете внести по итогам этих обсуждений».
«Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть, это важно, это необходимо», — заметил глава государства.
По словам Владимира Путина, он «постоянно и внимательно» следит за ходом дискуссии, и у него «сложилось свое мнение по этому кругу вопросов».
«Я в ближайшее время, может быть, завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Но прежде чем это сделать, хотел бы еще раз послушать ваши соображения», — сказал глава государства.
Источник: ТАСС
ИМХО: отмены не будет.
Путин еще раз отметил: эти изменения касаются того, что будет в будущем.
Так то он прав конечно….
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«Почему, к примеру, топы крупнейших корпораций получают огромные зарплаты? Да потому, что их функция — принятие стратегических решений, цена которых — миллиарды. Топ может принять в год одно-два таких решения, и вот за это он получает свою зарплату. И дивиденды, И бонусы, и «парашют». Только за то, что он будет думать и взвешивать огромный объем информации и разнообразных факторов. Если в итоге корпорация влетает в убытки, то от такого топа нужно избавляться, причем с волчьим билетом — его промах тоже стоит миллиарды. А если страна должна вести войны для того, чтобы прикрыть провалы в стратегическом планировании таких топ-менеджеров, то увольнением обойтись уже проблематично — здесь налицо государственное преступление.
Путин, в сущности, тот же топ. Только работа у него на порядок сложнее, так как государство более сложный субъект, чем самая большая корпорация. У корпорации цель — доход акционеров. У государства — благосостояние народа, что существенно более ёмкое понятие. Однако с управленческой точки зрения работа высших управленцев отличается мало: вначале стратегическое решение, затем оно генерирует все остальное планирование.
В том и странность заявления Путина. Уже полным ходом идет «реформа», принят в первом чтении закон, оглашены параметры — а он еще только хочет еще раз «послушать соображения». Что означает — решения до сих пор нет.
С управленческой точки зрения происходящее — дичь. Так не бывает. Получается — вы завозите стройматериалы, нанимаете рабочих, они начинают копать котлован под фундамент — и только потом вы начинаете решать — а что, собственно, должно быть построено? Два этажа или один? Кирпичный дом или из бруса? Кровля черепица или шифер? И вообще — какая площадь у дома будет и где именно он будет стоять?
В обычной жизни такая последовательность действий вызовет лишь недоумение и оценку ваших умственных способностей, как явно отрицательную величину. Но в нашей стране стратегические решения принимаются именно так — вначале запускается процесс, а затем
Главный начинает выслушивать чьи-то соображения.
А мы еще удивляемся, почему страна в такой катастрофе. Если управляющих нельзя ставить даже бригадирами на стройку по причине удалено, но при этом они руководят страной — что вы хотите получить на выходе?»(с)
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Человеческое решение здесь одно,- отсрочка пенсионной реформы, отмена повышения НДС, отставка правительства, роспуск Думы.
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мой прогноз — не будет ничего революционного в этом может-быть-завтрашнем выступлении. Будут мантры про то, что денег нет, что затянуть пояса на животах населения придётся, как бы ни было жаль, и что все предлагаемые безобразия и негодяйства — они для пользы.
Для чьей пользы, пофамильно, нам опять не скажут.
Поскольку фамилии эти становятся святы и неприкосновенны.
В отличие от конституционных прав и гарантий граждан, и прочей ерундистики.
В общем, власть решилась — население будут грабить.
Лидеры массового протеста нейтрализованы.
Процедуры референдума дезорганизованы государственной властью.
Что бы он «завтра» не высказал на тему, маски уже сброшены. Всем вдруг всё стало ясно.
Таким образом, власть объявит населению войну. В которой выиграет у населения деньги для олигархии, но проиграет свою легитимность. То есть, основу своего господства, как такового.
Чуда не будет.
И инопланетяне опять не прилетят.
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Пусть ликвидируют зарплату в конвертах . А потом решают о поднятии пенсионного возраста.
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