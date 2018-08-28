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Самые масштабные военные маневры с 1981 года пройдут в сентябре

В учениях «Восток-2018» задействуют около 300 тыс. военных и более 1 тыс. самолетов и вертолетов, отметил министр.

28.08.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев

Самые масштабные военные маневры с 1981 года пройдут в сентябре

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В учениях «Восток-2018» задействуют около 300 тыс. военных и более 1 тыс. самолетов и вертолетов, отметил министр.
Около 300 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. летательных аппаратов планируется задействовать в маневрах «Восток-2018», которые пройдут в сентябре. Об этом во вторник сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что таких масштабных маневров не проводилось в стране с 1981 года. «Они повторяют в чем-то «Запад-81″, но, пожалуй, в чем-то еще масштабнее. Почти 300 тыс. военнослужащих, больше тысячи летательных аппаратов, на почти всех полигонах Восточного и Центрального военных округов, естественно, Северный флот, Тихоокеанский флот, полностью задействованы ВДВ», — отметил Шойгу.

Маневры начинаются с серии подготовительных мероприятий — это около 15 учений по обеспечению войск. «И, как правило, на это накладывается объявляемая Верховным главнокомандующим внезапная проверка», — отметил Шойгу. По словам министра, это «хорошая практика в нашей жизни и работе».

«Представьте, одновременно в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники — это БТР, танки, БМП», отметил глава Минобороны. Вся эта техника проверяется в максимально приближенных к боевым условиях, подчеркнул Шойгу.

Учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября, они получили международный статус. В них примут участие войска Центрального и Восточного военных округов, все воинские части и соединения Воздушно-десантных войск, силы Северного флота, самолеты военно-транспортной и дальней авиации, а на одном из этапов — подразделения Монголии и Китая.

В крупнейших в прошлом году российских учениях «Запад-2017», проводившихся совместно с Белоруссией, принимали участие около 12,7 тыс. человек.

Источник: ТАСС


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