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Под домашним арестом останется обвиняемый в махинациях с землей экс-начальник полиции Бердска до 29 ноября
Как и мы: Путин считает, что изменения в пенсионном законодательстве должны иметь «человеческое измерение»
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Ждем! С заявлением о повышении пенсионного возраста выступит Путин в телеобращении к народу
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Сенсация была в 2001 году, когда путин протащил закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Российские чиновники, военнослужащие и правоохранители получают пенсию из госбюджета. В СССР пенсия всему народу выплачивалась из госбюджета. Остальному люду путин предоставил обеспечивать свою старость самостоятельно. Для это хитрованы создали Пенсионный фонд. Что в нем происходит, жулики знают.
Зина, где деньги? Деньги тю-тю! Пора подошла, пенсионный возраст увеличить. Холопы долго жить стали.
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Владимир скажет что не нужно повышать сто процентов. И огалтелый народ вновь побежит за него голосовать
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