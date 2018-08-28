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Ждем! С заявлением о повышении пенсионного возраста выступит Путин в телеобращении к народу

Владимир Путин озвучит свою позицию по пенсионным изменениям заявил он в поездке по Омску.

28.08.2018 Фото: кремлин.ру 2 коммент.

Ждем! С заявлением о повышении пенсионного возраста выступит Путин в телеобращении к народу

Путин в среду выступит с заявлением по пенсионным изменениям

Владимир Путин заявил, что озвучит свою позицию по пенсионным изменениям в среду.

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сказал российский лидер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что выступление будет в формате телеобращения.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. ФАГ

    Сенсация была в 2001 году, когда путин протащил закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Российские чиновники, военнослужащие и правоохранители получают пенсию из госбюджета. В СССР пенсия всему народу выплачивалась из госбюджета. Остальному люду путин предоставил обеспечивать свою старость самостоятельно. Для это хитрованы создали Пенсионный фонд. Что в нем происходит, жулики знают.
    Зина, где деньги? Деньги тю-тю! Пора подошла, пенсионный возраст увеличить. Холопы долго жить стали.

    Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Аноним

    Владимир скажет что не нужно повышать сто процентов. И огалтелый народ вновь побежит за него голосовать :-D

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