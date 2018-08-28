Ждем! С заявлением о повышении пенсионного возраста выступит Путин в телеобращении к народу

Владимир Путин заявил, что озвучит свою позицию по пенсионным изменениям в среду.

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сказал российский лидер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что выступление будет в формате телеобращения.

Источник: РИА Новости