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Заменить классных руководителей в школах на мужчин требует Жириновский

Ранее он предложил сделать изучение английского языка в российских школах должно стать платным. По его мнению, знание людьми иностранных языков облегчает «воровство лучших умов» странами Запада.

28.08.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Заменить классных руководителей в школах на мужчин требует Жириновский

Жириновский предложил заменить классных руководителей в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российским школам необходимо заменить классных руководителей на мужчин-преподавателей.

Такую меру депутат предлагает ввести в качестве профилактики юношеского радикализма. Жириновский считает, что мужчина будет представлять для подростков больший авторитет, пишет РЕН ТВ.

В результате этого преподавателю будет проще предотвратить потенциальную трагедию. Что касается женщин, то депутат отметил, что они являются прекрасными учителям и заботливыми матерями, а также испытывают больше сочувствия.

19 августа Жириновский предложил сделать изучение английского языка в российских школах должно стать платным. По его мнению, знание людьми иностранных языков облегчает «воровство лучших умов» странами Запада.

Источник: Известия


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: Он будет работать до смерти, однозначно!

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  2. Аноним

    Педагог- это дар. Не такой уж и частый. Мне всегда было немного жаль учителей, которые прекрасно знали свой предмет, хотели всей душой преподавать, но не умели. Ученик всегда это очень тонко чувствует. Такой учитель может быть даже вредным.

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